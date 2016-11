Przegląd prasy: Obrazy i kopalnie, niby tak różne, ale ciągle chodzi o pieniądze

Na pierwszej stronie „Rzeczpospolitej” można dziś przeczytać, że w galeriach całego świata znalezionych zostało kilka obrazów z tzw. kolekcji Old Masters. Kolekcja, o wartości 12 mln dolarów (w 1940 r.) trafiła do nowego Yorku w 1939 r. na wystawę światową z której nigdy już nie powróciła bo w Polsce wybuchła II wojna światowa. Po wojnie kolekcja do kraju już nie wróciła, obrazy zostały rozproszone, do końca nie było wiadomo co się z nimi stało. Przemysław Bloch, amerykański kolekcjoner sztuki o polskich korzeniach, odnalazł sześć obrazów, które zaginęły na początku wojny w Stanach Zjednoczonych. Sprawą zajmuje się Ministerstwo Kultury.

Komisja Europejska zdecydowała o wsparciu górnictwa węgla kamiennego. Poza listą zakładów do zamknięcia rząd uzgodnił z Brukselą daty zamknięcia w nich wydobycia – informuje „Rzeczpospolita”. Pierwszą, która zakończy wydobycie, będzie w grudniu kopalnia Makoszowy. Problem w tym, że w komunikacie rządu nie ma o tym słowa.

Z innych ważnych informacji: Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartek, że roszczenia kierowców o zapłatę ryczałtów za spanie w kabinie tirów nie mają podstaw prawnych. Może się to zatem źle skończyć dla kierowców. Nie dosyć, że nic nie wygrają w sądach to jeszcze dodatkowo będą musieli zwrócić firmom transportowym koszty procesu. Jeśli roszczenia kierowcy przekraczały 50 tys. zł, zapłaci za przegrany proces ponad 5 tys. zł.

W „Gazecie Wyborczej” na pierwszej stronie informacja o problemach z Facebookiem Polski, Niemiec i Chin. Niemcy domagają się aby FB usuwał fałszywe informacje, a Chiny chcą programu cenzorskiego. A polska minister cyfryzacji rozmawiała wczoraj z dyrekcją FB o blokowaniu profili z mową nienawiści.