Plagiat w prokuratorskim wniosku o aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego

Obszerne fragmenty skierowanego do Sejmu wniosku prokuratury o zatrzymanie i aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego to żywcem przepisane fragmenty prac prof. Andrzeja Marka - ujawnia RMF FM.

Przypomnijmy, iż w grudniu 2017 roku Prokuratura Krajowa poinformowała w komunikacie, że Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji zamierza postawić Gawłowskiemu zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Obszerny i skrupulatnie zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że w zwišzku z pełnionš w rzšdach PO-PSL funkcjš Sekretarza Stanu w Ministerstwie Œrodowiska poseł Stanisław Gawłowski przyjšł jako łapówki co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce, a także dwa zegarki o łšcznej wartoœci prawie 26 tysięcy złotych. Zarzuty, które prokuratura zamierza ogłosić posłowi, dotyczš również nakłaniania do wręczenia łapówki w wysokoœci co najmniej 200 tysięcy złotych oraz ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej – napisano w oœwiadczeniu PK.

Jak podało w poniedziałek RMF FM, wysłany do Sejmu wniosek prokuratury o zatrzymanie i aresztowanie posła Gawłowskiego zawiera co najmniej 12 fragmentów tekstu, wziętych wprost z komentarza do kodeksu karnego autorstwa prof. Andrzeja Marka. - Prokurator tylko raz, w niejasny sposób wspomina, że przywołuje jego słowa. Nie używa przypisów do tekstu, ani nie oznacza w nim cytatów z prac profesora. W większoœci przypadków posługuje się nimi bez użycia cudzysłowu, jak własnymi słowami - wytyka radio.

RMF zwraca uwagę, że prokuratura nie wskazujšc Ÿródła używa słów nieżyjšcego znawcy prawa w przynajmniej kilkunastu miejscach wniosku, w którym sama oskarża Gawłowskiego m.in o... plagiat. - Nie zauważa nawet, że stawia przez to zarzuty łamania przepisów, które od 7 lat nie istniejš... - czytamy.