USA: Rekordowa wymiana kadr w administracji

Kontradmirał Ronny Jackson wykazał się lojalnoœciš jako osobisty lekarz prezydenta, teraz Donald Trump zapowiedział, że mianuje go sekretarzem Departamentu ds. Weteranów.

Dymisja za dymisjš. Niedługo Trump nie będzie miał w kim wybierać.

Żaden prezydent, który urzędował w Białym Domu w ostatnich 100 latach, nie wymienił tyle osób w swojej administracji co Donald Trump.

W cišgu pierwszych 14 miesięcy urzędowania obecny amerykański prezydent wymienił już prawie połowę obsady wysokich stanowisk w Białym Domu.

W dłuższym okresie dwóch pierwszych lat prezydentury – za Baracka Obamy zmieniła się obsada zaledwie 24 proc. stanowisk, a za George'a Busha 33 proc. – wynika z danych Brookings Institution.

Ofiarš ostatnich roszad personalnych padł sekretarz Departamentu ds. Weteranów – David Shulkin, który przejdzie do historii jako najkrócej sprawujšcy tę funkcję od momentu, gdy szef tego resortu zaczšł być zaliczany do prezydenckiego gabinetu. 27 marca zastšpił go kontradmirał Ronny L. Jackson, który był dotychczas osobistym lekarzem prezydenta.

Jesteœ zwolniony

Żaden z przywódców Stanów Zjednoczonych nie dorównuje Donaldowi Trumpowi w łatwoœci i zapale do wypowiadania słynnego w USA „you're fired", czyli „jesteœ zwolniony".

„Ludzie się zawsze zmieniajš i myœlę, że naród lubi zmiany. A ja z kolei lubię nowe pomysły, od nowych ludzi" – stwierdził Donald Trump w połowie marca, czym jeszcze bardziej podsycił pogłoski o kolejnych zwolnieniach w swojej administracji.

W cišgu pierwszych 14 miesięcy Trump wymienił czterech członków swojego gabinetu, więcej niż 16 jego poprzedników w cišgu pełnych dwóch lat ich kadencji. Ronald Reagan też zwolnił czterech członków gabinetu, ale dopiero w drugim roku swojego urzędowania. Zatem na razie Trump nie ma sobie równych.

Œwieże spojrzenie

Shulkin wypadł z łask prezydenckich z powodu różnicy poglšdów, a także za to, że – jak wynikało z raportu inspektora generalnego – z pieniędzy podatników opłacał podróże żony.

Oprócz niego pozycję w gabinecie prezydenckim Trumpa stracił John Kelly, były szef sztabu w Białym Domu; Tom Price, który był sekretarzem Health and Human Services, a został zwolniony po wybuchu afery z czarterowymi lotami, z których korzystał; oraz Rex Tillerson, który dowiedział się o swoim zwolnieniu ze stanowiska sekretarza Departamentu Stanu z Twittera, i który œcinał się z Trumpem w poglšdach co do polityki zagranicznej.

Zazwyczaj dwa lata pierwszej kadencji każdego prezydenta przebiegajš spokojnie i bez większych zmian. Stabilny kršg doradców to duma każdego szefa amerykańskiego rzšdu, który za punkt honoru przyjmuje sobie tak skompletować gabinet, aby przynajmniej przez pół kadencji realizował jego obietnice wyborcze.

Dopiero po wyborach połówkowych do Kongresu (w połowie kadencji prezydenckiej) zaczynajš się zmiany. „Inni prezydenci starali się zachować twarz i stronili od zwolnień, aby nie sprawiać wrażenia, że Ÿle się dzieje w ich gabinetach" – zauważa w wywiadzie dla NPR.org – James Pfiffner, ekspert ds. polityki krajowej z George Mason University.

Dodaje, że większoœć amerykańskich prezydentów miała jakieœ doœwiadczenie w polityce i dobierała sobie zaufanych członków gabinetu, doskonale znajšc ich historię i powišzania w Waszyngtonie.

W czasie kampanii Trump obiecał, że w jego administracji znajdš się najlepsi ludzie na œwiecie. Sięgał po outsiderów Waszyngtonu – takich jak on, bo uważał, że Ameryka potrzebuje œwieżego spojrzenia i wyzwolenia się z poprzednich układów. Oryginalny gabinet Trumpa składał się z dużej liczby ludzi spoza układu, wœród których najbardziej obcy Waszyngtonowi był Rex Tillerson, były szef Exxon Mobil, którego na dodatek Donald Trump w ogóle osobiœcie nie znał.

Kurczy się kršg zaufanych

„Prezydent Trump nie przywišzuje większej wagi do tradycji czy norm, którymi kierowali się jego poprzednicy" – stwierdza Pfiffner. Gdy jest w potrzebie, sięga najczęœciej po osoby, których lojalnoœć wypróbował, albo (dosłownie) znajdujšce się w pobliżu. Tak było m.in. w przypadku dr. Ronny'ego Jacksona, lekarza Białego Domu, który zastšpi Shulkina na stanowisku sekretarza Departamentu ds. Weteranów. Zaskarbił sobie przychylnoœć tym, jak bronił Trumpa w czasie konferencji, podczas której prezentowano stan zdrowia prezydenta.

Gdy dwa lata wczeœniej sztab wyborczy Trumpa potrzebował pomocy, ten zwrócił się do stratega republikańskiego Paula Manaforta, bo mieszkał dosłownie pod rękš – w Trump Tower. W ten sposób pracę na stanowisku zastępcy dyrektora ds. operacji w Gabinecie Owalnym dostał wieloletni ochroniarz Trumpa – Keith Schiller, stanowisko dyrektora ds. mediów społecznoœciowych – pomocnik z pola golfowego Dan Scavino, a dyrektora ds. komunikacji 26-letnia Hope Hicks.

Teraz po czterech rotacjach wœród członków gabinetu i dziesištkach na innych stanowiskach w swojej administracji i Białym Domu kurczy mu się kršg zaufanych osób, którymi może zastšpić tych, którzy popadli w jego niełaskę albo znaleŸli się w centrum jakiejœ afery. „Inny problem, z jakim Trump się boryka, to to, iż wielu utalentowanych republikanów nie chce dla niego pracować" – zauważa CNN.

Aleksandra Słabisz z Nowego Jorku