Trump niszczy soft power USA

ObraŸliwe deklaracje prezydenta zraziły do Waszyngtonu Czarnš Afrykę, a nawet najwierniejszego z sojuszników – Wielkš Brytanię.

Zebrani w czwartek wieczorem w Gabinecie Owalnym Białego Domu senatorowie od kilkunastu minut przekonywali Donalda Trumpa, jak trudno jest ograniczyć imigrację do USA z krajów afrykańskich, Haiti i Salwadoru, gdy prezydent nagle stracił nad sobš kontrolę.

– Dlaczego my w ogóle pozwalamy przyjeżdżać ludziom z tych gównianych państw? Na co nam więcej Haitańczyków? Wyrzućmy ich – mówił podniesionym głosem, sugerujšc chwilę póŸniej, że lepiej byłoby œcišgnšć imigrantów z Norwegii, której premier kilka dni wczeœniej odwiedziła Waszyngton.

Pod cienkš warstwš politycznej poprawnoœci stosunki rasowe pozostajš w Ameryce napięte. Mimo oœmiu lat rzšdów pierwszego czarnego prezydenta Baracka Obamy, systematycznie wybuchajš zamieszki w biednych dzielnicach amerykańskich miast, gdzie głównie mieszkajš kolorowi. Dlatego deklaracja Trumpa została uznana przez wielu polityków za prowokację.

– Sens Ameryki definiuje nie charakter etniczny ludnoœci, ale ideały, którym jest wierna – podkreœlił Lindsay Graham, senator z Karoliny Południowej i jeden z przywódców republikanów, który uczestniczył w czwartkowym spotkaniu.

Jego demokratyczny kolega, senator z Illinois Dick Durbin, poszedł o krok dalej. – Nigdy w Białym Domu nie zostały wypowiedziane takie słowa! – przyznał.

W kraju, w którym biali stanowiš już tylko dwie trzecie wyborców, a w cišgu jednego pokolenia ich udział spadnie poniżej połowy, ujawnione przez „Washington Post" słowa prezydenta, którym nie zaprzeczył Biały Dom, stanowiš poważne obcišżenie dla ubiegajšcych się w tym roku o reelekcję republikanów.

Tym bardziej że Trump, którego popierajš głównie spauperyzowani biali ze œrodkowych stanów, regularnie wypowiada komentarze o podłożu rasistowskim (nazwał imigrantów z Meksyku „gwałcicielami" czy uznał po starciach skrajnej prawicy z Afroamerykanami w Charlottesville, że „po obu stronach sš tam godni szacunku ludzie"). „New York Times" ujawnił także kilka tygodni temu, że prezydent mówił na innym spotkaniu w Białym Domu, iż „wszyscy Haitańczycy majš AIDS", a „nigeryjscy imigranci nigdy nie wrócš do swoich szałasów gdy raz zobaczš USA".

Ale deklaracja Trump ma też poważne skutki dla amerykańskiej dyplomacji – w tym przypadku w Czarnej Afryce, gdzie Waszyngton ma coraz większe trudnoœci w powstrzymaniu rosnšcych wpływów Chin. Liczšca 55 krajów Unia Afrykańska już formalnie wystšpiła z żšdania przeprosin od Trumpa, ambasadorowie zaœ krajów afrykańskich przy ONZ złożyli wyrazy solidarnoœci z Haiti.

– Trump niweczy 25 lat przychylnoœci Czarnej Afryki wobec USA – uważa Peter Lewis, dyrektor studiów afrykańskich na Uniwersytecie Johna Hopkinsa.

Kontrowersyjne deklaracje prezydenta, które padły ledwie kilka dni po publikacji głoœnej ksišżki „Fire and Fury" Michaela Wolffa podważajšcej zdolnoœć prezydenta do racjonalnego myœlenia, niweczš także stosunki Ameryki z europejskimi sojusznikami, w tym najwierniejszym z wiernych – Wielkš Brytaniš. Także w czwartek na Twitterze Trump odwołał wizytę w Londynie, podczas której miał otworzyć wartš ponad miliard dolarów nowš ambasadę USA. I znalazł sobie raczej doœć słabe wytłumaczenie: sprzedaż poprzedniego budynku przy Grosvenor Square za „grosze" (faktycznie Katarczycy dali za budynek ok. pół miliarda dolarów), choć decyzję w tej sprawie podjšł jeszcze George W. Bush.

– Nie, to dlatego, że nikt tu nie chciał, abyœ przyjechał. I dobrze to zrozumiałeœ – odpowiedział też na Twitterze Ed Miliband, był przywódca laburzystów.

I rzeczywiœcie, choć Theresa May była pierwszym przywódcš zagranicznym, jakiego Trump przyjšł po inauguracji i już wówczas prezydent dostał od królowej zaproszenie do złożenia wizyty państwowej, nigdy się na to nie zdecydował w obawie przed masowymi protestami na ulicach Londynu. Tym razem okazja była jednak wyjštkowa: pod koniec stycznia prezydent i tak leci do Europy na doroczny szczyt gospodarczy w Davos, gdzie będzie przedstawiał swojš wizję globalizacji.

W czasie weekendu do tematów spornych z Europš prezydent dopisał jednak jeszcze jeden: Iran. Zapowiedział co prawda, że przedłuża wspierany przez Niemcy, Francję i Wielkš Brytanię (a także Rosję i Chiny) układ o wstrzymaniu irańskiego programu atomowego, ale pod warunkiem, że do maja zostanš w nim naprawione „tragiczne błędy". Chodzi w szczególnoœci o klauzulę pozwalajšcš władzom w Teheranie na wznowienie prac nad broniš atomowš w cišgu 10–15 lat, jeżeli strony nie przedłużš obecnej umowy. Ultimatum Waszyngtonu, którego nie konsultował z innymi stronami porozumienia, zostało już w sobotę odrzucone przez irańskie władze. Szanse, że w takich warunkach uda się w cišgu czterech miesięcy wypracować nowš umowę, która uchroni stabilnoœć Bliskiego Wschodu, sš więc nikłe.

