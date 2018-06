Ivanka Trump prosi ojca o zakończenie separacji rodzin

Prezydent Donald Trump poinformował na zamkniętym spotkaniu Republikanów, że jego córka Ivanka zwróciła się do niego z prośbą o zaprzestanie rozdzielania rodzin na granicy z Meksykiem.

Polityka imigracyjna Donalda Trumpa "Zero tolerancji" spowodowała, że od kwietnia 2 tysiące dzieci zostało odseparowanych od rodzin po nielegalnym przekroczeniu meksykańsko-amerykańskiej granicy.

Informację o prośbie Ivanki Trump potwierdził rzecznik Białego Domu Hogan Gidley.

Córka prezydenta poprosiła go o zakończenie tej polityki oraz oferowała mu swoje wsparcie w znalezieniu legislacyjnej metody rozwiązania problemów z nielegalnymi imigrantami.

Ivanka Trump, która doradza prezydentowi w kwestii polityki rodzinnej i praw kobiet, została ostatnio skrytykowana przez córkę senatora Johna McCaina, Meaghan McCain, gospodynię programu "The View" w telewizji ABC.

- Gdzie w tym wszystkim jest Ivanka? - pytała Meaghan McCain, podkreślając, że córka Trumpa ma do spełnienia ważną rolę w Białym Domu. - To jest platforma jej działań, a ona wydaje się nie mieć nic do powiedzenia w tej kwestii.