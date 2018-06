Melania Trump odwiedziła dzieci imigrantów. "Nie obchodzi mnie to" na plecach

Pierwsza dama Melania Trump odwiedziła schronisko dla dzieci imigrantów w Teksasie. Przed wejściem na pokład samolotu miała na sobie kurtkę z napisem. "Naprawdę mnie to nie obchodzi. A ciebie?"

Melania Trump znalazła się pod ostrzałem amerykańskich mediów i internautów. Założona zielona kurtka z wielkim białym napisem została wyraźnie uwieczniona przed fotoreporterów znajdujących się na lotnisku.

Pierwsza dama miała na sobie kurtkę, gdy wsiadała do samolotu lecącego do McAllen w Teksasie. Na miejscu odwiedziła schronisko dla dzieci imigrantów. Część nieletnich została oddzielona od rodziców w ramach polityki imigracyjnej "zero tolerancji" wprowadzonej przez Donalda Trumpa. Osoby, które nielegalnie przekroczą granicę, są ścigane, a ich dzieci pozostają pod opieką rządu do czasu rozpatrzenia sprawy.

Głos w tej sprawie zabrał amerykański prezydent. "Naprawdę mnie to nie obchodzi. A ciebie?" Na kurtce Melanii odnosi się do Fake Newsów. Melania nauczyła się, jak nieuczciwe są media i naprawdę ją to nie obchodzi" - napisał na Twitterze Donald Trump.

Rzeczniczka Melanii Trump powiedziała natomiast, że wybór stroju był przypadkowy i nie ma w tym ukrytej wiadomości. Stephanie Grisham oświadczyła, że liczy na to, że media skupią się na wizycie w Teksasie, a nie garderobie.

"Dzisiejsza wizyta w Teksasie wywarła ogromny wpływ na @FLOTUS. Gdyby media poświęciły swój czas i energię na swoje działania i wysiłki, aby pomóc dzieciom - zamiast spekulować i koncentrować się na garderobie - moglibyśmy osiągnąć tak wiele w imieniu dzieci" - dodała później na Twitterze.