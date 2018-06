Trump przedłużył sankcje na Koreę Północną

Kilka dni po ogłoszeniu, że nie ma już zagrożenia nuklearnego ze strony Pjongjangu, amerykański prezydent poinformował Kongres o przedłużeniu na rok sankcji nałożonych na Koreę Północną.

Uzasadnił, że prowokacyjne działania Korei Płn. wciąż stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa USA.

W komunikacie zamieszczonym na stronach Białego Domu Donald Trump wyjaśnia, że "istnienie i ryzyko rozprzestrzeniania broni używanej na Półwyspie Koreańskim oraz działań i polityk rządu Korei Północnej nadal stanowią niezwykłe i nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej i gospodarki Stanów Zjednoczonych".

Trump zdecydował więc, że nadzwyczajne sankcje, nałożone na Koreę Północną będzie obowiązywać jeszcze przez rok.

Amerykańskie media, komentując decyzję Trumpa, podkreślają, że stoi ona w sprzeczności z zapewnieniami prezydenta po spotkaniu z Kim Dzong Unem w Singapurze, po którym Trump oznajmił, że Korea nie stanowi już dla Stanów Zjednoczonych zagrożenia.

Perhaps while you were distracted, Trump made a gigantic flip-flop today, saying completely the opposite of what he said last week about North Korea. He admits it hasn't denuclearized at all, remains an "extraordinary threat" and that a U.S. national emergency must be maintained pic.twitter.com/MXnkXyWk58