Trump spotkał się z Kimem. Teraz szczyt z Putinem?

Prezydent Donald Trump po spotkaniu z Kim Dzong Unem w Singapurze podejmuje starania o zorganizowanie kolejnego szczytu - tym razem z prezydentem Władimirem Putinem. Moskwa i Waszyngton badają obecnie możliwości zorganizowania spotkania przywódców Rosji i USA - podają rosyjskie media i urzędnicy administracji prezydenta Trumpa.

- Nie sądzę, aby jakieś decyzje zapadły lub jakieś szczegóły zostały wypracowane, ale wierzę, że obie strony badają możliwość spróbowania zrobienia tego (zorganizowania szczytu) - powiedział w rozmowie z rosyjską agencją informacyjną Tass Richard Hooker, jeden z doradców Trumpa, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA zajmujący się Europą i Rosją.

Amerykański urzędnik powiedział CNN, że to Moskwa prze do spotkania. Informator CNN twierdzi, że choć żadne decyzje nie zapadły, to trwają dyskusje o zorganizowaniu spotkania Trumpa i Putina twarzą w twarz.

Z kolei osoba z Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedziała, że spotkanie jest "wypracowywane", a źródło dyplomatyczne twierdzi, że prawdopodobnie do spotkania dojdzie wkrótce.

Jak dotąd Trump i Putin rozmawiali w cztery oczy tylko raz - w czasie szczytu G20 w Hamburgu.

Przed kilkoma dniami Putin zdradził, że prowadzi regularne rozmowy telefoniczne z Trumpem. Według Białego Domu od czasu objęcia przez Trumpa urzędu prezydenta Trump i Putin rozmawiali telefonicznie osiem razy.

W 2017 roku Trump spotkał się z szefem MSZ Rosji, Siergiejem Ławrowem w Białym Domu.