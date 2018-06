"Trump zamordowałby tylu ludzi, co Kim. Gdyby mógł" AFP

Tony Schwartz, dziennikarz, który był współautorem książki Donalda Trumpa "The art of the deal, czyli sztuka robienia interesów" (książka miała premierę w 1987 roku), w programie AM Joy emitowanym przez MSNBC przekonywał, że Trump "zamordowałby równie wielu (swoich) wrogów co przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un", gdyby tylko dysponował podobną do Kima władzą i nie musiał się obawiać konsekwencji.