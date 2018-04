Przeszukali dom prawnika Trumpa. "Haniebna sytuacja"

FBI dokonało w poniedziałek nalotu na biura i dom Michaela Cohena, osobistego prawnika prezydenta USA Donalda Trumpa.

Stephen M. Ryan, prawnik Cohena, powiedział, że amerykańscy prokuratorzy przeprowadzili przeszukanie w ramach œledztwa prowadzonego przez prokuratora specjalnego Roberta Muellera.

Mueller bada, czy członkowie kampanii Trumpa w 2016 r. byli w zmowie z Rosjš podczas wyborów prezydenckich w USA. Trump nazwał œledztwo "polowaniem na czarownice" i zaprzeczył jakiejkolwiek zmowie.

Cohen znalazł się w centrum zainteresowania opinii publicznej po tym, gdy przyznał, że przed wyborami zapłacił 130 tys. dolarów aktorce z filmów dla dorosłych Stormy Daniels. Ta ostatnia powiedziała, że ??uprawiała seks z Trumpem w 2006 roku, a pienišdze były zapłatš za milczenie.

Trump na wiadomoœci o przeszukanie zareagował ostro. - To haniebna sytuacja. To totalne polowanie na czarownice. Mówiłem to od dawna - powiedział Trump na otwarciu spotkania z doradcami wojskowymi i krajowymi w celu omówienia kwestii Syrii.

Zapytany, czy mógłby wyrzucić Muellera, Trump powiedział: "Cóż, myœlę, że to hańba, co się dzieje. Zobaczymy co się stanie." Trump nie może zwolnić Muellera bezpoœrednio, ale mógłby nakazać zastępcy prokuratora generalnego Rodowi Rosensteinowi, który nadzoruje œledztwo Muellera, specjalnego doradcy, aby je zakończyć, a jeœli ten odmówi, Trump mógłby zwolnić Rosensteina.

Zgodnie z przepisami federalnymi, jeœli Mueller natknie się na informacje, które nie sš bezpoœrednio zwišzane z jego œledztwem skoncentrowanym na Rosji, musi porozumieć się z Rosensteinem. Rosenstein może polecić Muellerowi samodzielne zbadanie sprawy lub przekazanie jej innym organom œcigania.