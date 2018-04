Trump: Dopóki nie ma muru, na granicę z Meksykiem wyślę wojsko

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że do czasu, aż zbudowany zostanie mur na granicy z Meksykiem, wyœle tam wojsko.

- Mamy bardzo złe prawo dotyczšce naszej granicy i zamierzamy zrobić pewne rzeczy. Rozmawiałem z (sekretarzem obrony, Jamesem) Mattisem i zamierzamy zrobić coœ militarnego. Dopóki nie będziemy mieli muru i właœciwej ochrony, będziemy pilnować naszej granicy przy pomocy wojska. To duży krok - powiedział Trump w czasie spotkania z przywódcami państw bałtyckich.

- Nie możemy dopuœcić do tego, aby ludzie napływali do naszego kraju nielegalnie, znikajšc i - przy okazji - nigdy nie pojawiajšc się w sšdzie - kontynuował.

Poproszony o wyjaœnienie swoich słów w czasie wspólnej konferencji prasowej, Trump stwierdził. że "przygotowuje wojsko, aby zabezpieczało naszš granicę" i "za chwilę" będzie uczestniczył w spotkaniu na temat zabezpieczenia granic m.in. z Mattisem.

Nie jest to pierwszy w ostatnich latach przypadek, gdy mówi się o wysłaniu wojska na granicę. Za czasów prezydentury George'a W. Busha, w 2006 roku, rozpoczęto Operację Jump Start, w ramach której do Kalifornii, Arizony, Nowego Meksyku i Teksasu wysłano 6 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej. W 2010 roku, do ochrony granic wysłała oddziały Gwardii administracja Baracka Obamy.