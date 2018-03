Trump gratuluje Putinowi. McCain: Obraził wielu Rosjan

Donald złożył dziœ podczas rozmowy telefonicznej gratulacje Władimirowi Putinowi z okazji wygrania wyborów prezydenckich - poinformował Biały Dom w komunikacie. - Nie powinno się gratulować dyktatorom - skrytykował Trumpa senator John McCain.

Obaj przywódcy podczas rozmowy omówili stan stosunków dwustronnych i postanowili kontynuować dialog na temat wspólnych priorytetów i wyzwań dotyczšcych bezpieczeństwa narodowego - brzmi treœć oficjalnego komunikatu na stronie Białego Domu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Biały Dom informuje, że przy okazji rozmowy prezydent Donald Trump pogratulował Władimirowi Putinowi ponownego wyboru.

Podkreœlił również znaczenie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Obydwa przywódcy, jak podkreœla Biały Dom, zgodzili się co do tego, że Stany Zjednoczone i Rosja muszš kontynuować wspólne wysiłki na rzecz stabilnoœci strategicznej.

Gest Donalda Trumpa skrytykował senator John McCain. Stwierdził, że "nie należy gratulować dyktatorom".

"Amerykański prezydent nie jest przywódcš Wolnego Œwiata, gratulujšc dyktatorowi wygranych wyborów. W ten sposób prezydent Trump obraził każdego obywatela Rosji, któremu odmówiono prawa do głosowania w wolnych i uczciwych wyborach, by okreœlili przyszłoœć swojego kraju. Wœród nich jest niezliczona liczba rosyjskich patriotów, którzy tak wiele ryzykowali, by zaprotestować przeciwko reżimowi Putina" - stwierdził McCain, cytowany przez œwiatowe media.

Wczoraj rosyjskie media zauważały, że Donald Trump, który słynie z zamieszczania swoich przemyœleń w mediach społecznoœciowych, nawet nie zajšknšł się na temat wygranej Putina.

Tuż po wyborach zwycięstwo rosyjskiego prezydenta zauważyli przywódcy byłych państw ZSRR, ale też Wenezueli czy Kuby, œlšc do Putina powinszowania.

Gratulacje z Zachodu zaczęły płynšć do wybranego na czwartš kadencję Putina dopiero wczoraj. Złożyli je m.in. Angela Merkel i Jean-Claude Juncker.