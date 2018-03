Trump: Sprawiłem, że Ameryka znów jest wielka

W wyborach w 2020 roku prezydent Donald Trump ma ubiegać się o reelekcję pod hasłem "Sprawmy, by Ameryka wcišż była wielka" ("Keep America Great!"). - Nie mogę powiedzieć "uczyńmy Amerykę znów wielkš" ("Make America Great Again" - hasło poprzedniej kampanii wyborczej Trumpa) ponieważ już to zrobiłem - oœwiadczył amerykański prezydent w czasie wiecu wyborczego w Pittsburghu.

Trump przyjechał do Pittsburgha, by pomóc republikańskiemu kandydatowi do Kongresu, Rickowi Saccone, który w ostatnich sondażach przed wtorkowymi wyborami uzupełniajšcymi (koniecznymi w zwišzku z rezygnacjš ze sprawowania mandatu przez republikanina Tima Murphy'ego) przegrywa z demokratycznym rywalem.

- Œwiat na was patrzy. IdŸcie we wtorek do urn i głosujcie jak szaleni - apelował do sympatyków Republikanów Trump.

Trump podczas wiecu mówił też, że "bez Donalda Trumpa igrzyska olimpijskie (w Pjongczangu) byłyby kompletnš klęskš". - Trudno sprzedawać bilety, gdy ludzie obawiajš się ataku atomowego - mówił (to prawdopodobnie nawišzanie do zmiany przez Koreę Północnš strategii w relacjach z Zachodem i tzw. ofensywy wdzięku prowadzonej przez Kim Dzong Una. Przed kilkoma dniami Pjongjang oœwiadczył, że jest gotów zawiesić kolejne próby atomowe).

- Sšdzę, że sprawy z Koreš Północnš pójdš dobrze. Myœlę, że osišgniemy olbrzymi sukces - mówił Trump o swojej polityce wobec Pjongjangu. - Obiecali, że nie będš wystrzeliwać rakiet w międzyczasie i że zamierzajš dokonać denuklearyzacji. To wspaniale - dodał.

Prezydent przekonywał, że USA pokazały "wielkš siłę" a Pjongjang chce teraz "zawrzeć pokój" (formalnie USA, podobnie jak Korea Południowa, sš w stanie wojny z Koreš Północnš od 1950 roku - wojna w Korei zakończyła się w 1953 roku zawieszeniem broni).

Mówišc o wyborach w 2020 roku Trump stwierdził, że jest ciekaw "jak bardzo na lewo będzie osoba, z którš będzie musiał rywalizować".

Trump w czasie wiecu krytykował też swoich poprzedników na urzędzie prezydenta USA - w tym Republikanina George'a W. Busha. Prezydentowi Bushowi Trump zarzucił, że ten wcišgnšł USA w konflikt na Bliskim Wschodzie (za kadencji Busha doszło do inwazji USA na Irak). - Wiecie co oni zrobili? Wzięli wielki kamień i wrzucili do gniazda szerszeni - mówił Trump o bliskowschodniej polityce administracji Busha.