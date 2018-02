USA: Biały Dom nie należy do Trumpa

Kelly pozbawił Kushnera dostępu do tajnych informacji. Prezydenta jeszcze nie spotkało takie upokorzenie.

Poza samym Donaldem Trumpem nie było do tej pory bardziej wpływowej osoby w Białym Domu niż jego zięć Jared Kushner. Miliarder powierzał mu oraz jego żonie Ivance najtrudniejsze zadania, jak np. wskrzeszenie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie czy powstrzymanie programu atomowego Korei Północnej.

Ale to już przeszłoœć. Jak ujawniły w œrodę amerykańskie media, pod koniec ubiegłego tygodnia szef administracji prezydenta John F. Kelly zdegradował dostęp Kushnera do tajnych dokumentów z „top secret” do „secret”. To oznacza, że nie będzie m.in. mógł brać udziału w porannym briefingu prezydenta z przedstawicielami wywiadu oraz spotkaniach z przywódcami zagranicznych państw. Trudno też sobie wyobrazić, w jaki sposób miałby kontynuować misje zagraniczne, co powierzył mu amerykański przywódca.

„Washington Post” ustalił, że wykorzystujšc słabe doœwiadczenia Kushnera w sprawach zagranicznych, a także jego zobowišzania finansowe, przedstawiciele Chin, Izraela, Meksyku i Zjednoczonych Emiratów Arabskich chcieli za jego poœrednictwem wymusić korzystne dla siebie decyzje Waszyngtonu. O tym miał powiedzieć Kelly’emu doradca ds. bezpieczeństwa narodowego H.C. McMaster. Zaniepokoiło go, że Kushner nie konsultuje swoich kontaktów z obcymi krajami z Radš Bezpieczeństwa Narodowego.

Tuż przed wybuchem kryzysu finansowego Kushner kupił na kredyt za rekordowš w historii nowojorskich nieruchomoœci kwotę 1,8 mld dolarów wieżowiec 666Fifth Avenue. Dziœ jest on na rynku wart przynajmniej o 1/3 mniej, jednak zięć prezydenta musi oddać pożyczone pienišdze już w przyszłym roku. Jednš z rozważanych przez niego opcji jest rozbudowa kompleksu tak, aby miał dwukrotnie większš powierzchnię i zyskał na wartoœci. Do tego potrzebuje jednak bogatego partnera. Zdaniem amerykańskich mediów takie wsparcie Zjednoczone Emiraty Arabskie oferowały mu już na poczštku 2017 r., a więc zaraz po wprowadzeniu się Trumpa do Białego Domu. Być może sprawa była też omawiana podczas spotkania Kushnera z szefem powišzanego z Kremlem Wnieszekonombanku Sergiejem Gorkowem.

– Afera uderza także bezpoœrednio w prezydenta. Kelly już kilka tygodni temu doprowadził do wyrzucenia z Białego Domu dwóch innych, kluczowych doradców prezydenta: Stephena Bannona i Sebastiana Gorki. Jeœli i w sprawie Kushnera postawi na swoim, będzie to oznaczało spektakularne ograniczenie pola manewru Trumpa przez waszyngtońskš administrację i lobby wojskowe – mówi „Rz” Willem Post, amerykanista w Holenderskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Clingendael.

To jednak nie koniec kłopotów prezydenta. Także w œrodę wybuchła wiadomoœć, że specjalny prokurator Robert Mueller prowadzi œledztwo już nie tylko w sprawie ewentualnych powišzań sztabu Trumpa z Kremlem w czasie kampanii wyborczej, ale zajšł się także ustaleniem jego zwišzków z Rosjanami dużo wczeœniej. Chodzi o to, w jaki sposób finansował konkurs pięknoœci Miss Universe w Moskwie w 2013 r., a także w jakich okolicznoœciach dwukrotnie podchodził do projektu budowy wieżowca Trump Tower w rosyjskiej stolicy w 2013 i 2015 r. z udziałem rosyjskiego oligarchy Arasa Agalarowa i jego syna Emina. Za pierwszym razem projekt został porzucony z powodu kryzysu finansowego, jaki uderzył w Rosję. Za drugim razem Trump, choć podpisał już z Rosjanami list intencyjny, zerwał w styczniu 2016 r. wszelkie rozmowy. Było to na kilka tygodni przed pierwszym etapem wyłaniania kandydatów republikanów w Iowa w 2016 r. W trakcie kampanii wyborczej Trump wielokrotnie zapewniał, że „nie miał żadnych kontaktów biznesowych z Rosjanami”. Na polecenie Muellera œledczy starajš się jednak ustalić, w którym momencie miliarder podjšł ostatecznš decyzję o starcie w wyborach prezydenckich i czy Kreml ma na niego jakieœ kompromitujšce materiały.

Prezydent wielokrotnie ostrzegał, że jeœli zakres œledztwa wykroczy poza samš kampanię wyborczš, będzie to złamanie uprawnień, jakie otrzymał Mueller. Specjalny prokurator jest jednak innego zdania. Jego los, podobnie jak los generała Kelly’ego, będzie więc w najbliższych tygodniach sygnałem, jak dużš autonomię zachowuje prezydent wobec waszyngtońskiej administracji i wymiaru sprawiedliwoœci.

W przeszłoœci prezydent przegrał na tym polu batalię w sprawie kierunków polityki zagranicznej. Choć poczštkowo podważał rolę NATO, musiał pod naciskiem sekretarzy obrony i stanu Jima Mattisa i Rexa Tillersona powrócić do tradycyjnych pozycji atlantyckich.