George Bush: Istnieją dowody na wtrącanie się Rosji w wybory

George W. Bush, były prezydent USA, ocenił, że "istniejš wyraŸne dowody, że Rosja wtršciła się" w wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, które wygrał Donald Trump.

Przemawiajšc podczas konferencji Milken Institute w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, były prezydent zajšł odmienne stanowisko do tego prezentowanego przez Donalda Trumpa, który wielokrotnie okreœlał ewentualnš rosyjskš ingerencję jako "fake news" i zaprzeczał sugestiom współpracy z Moskwš.

- Istniejš doœć wyraŸne dowody na to, że Rosjanie się wtršcali. To, czy te wtršcanie się wpłynęło na wynik wyborów, to kolejne pytanie - powiedział George W. Bush.

- Problematyczne jest to, że obcy naród jest zaangażowany w nasz system wyborczy. Nasza demokracja jest silna wtedy, gdy ludzie ufajš jej wynikom - dodał póŸniej.

Spór wokół wpływu Rosję na wybory zaogniła kilka dni temu decyzja prezydenta Trumpa o upublicznieniu poufnego memorandum republikańskich członków komisji do spraw wywiadu Izby Reprezentantów. Ujawniony dokument, nazwany "memorandum Nunesa" (od nazwiska republikańskiego przewodniczšcego komisji ds. wywiadu Devine'a Nunesa) dotyczy rzekomo złego nastawienia FBI i resortu sprawiedliwoœci do prezydenta Donalda Trumpa. FBI i służby specjalne USA sprzeciwiały się publikacji dokumentu.