Dwie lodówki do Air Force One za 23,6 mln dolarów AFP

W grudniu siły powietrzne USA zawarły kontrakt z Boeingiem na dostawę dwóch "jednostek chłodzšcych" do Air Force One, samolotu używanego do podróży przez prezydenta USA. Teraz ujawniono wysokoœć tego kontraktu - za dwie specjalne lodówki do prezydenckiego samolotu siły zbrojne USA zapłacš 23,6 mln dolarów.

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ