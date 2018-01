Trump: Zepsuty i niesprawiedliwy system sądownictwa w USA

Nazwa "marzyciele" (ang. "dreamers") pochodzi od akronimu nazwy Ustawy O Rozwoju, Pomocy i Edukacji Młodocianych Przybyszy (Development, Relief, and Education for Alien Minors Act - DREAM) i oznacza nielegalnych imigrantów, którzy przybyli do USA jako dzieci. Decyzjš Donalda Trumpa program umożliwiajšcy im pozostanie w Stanach Zjednoczonych i zatrudnienie ma zostać zlikwidowany.

Decyzję tę zablokował jednak sšd w San Francisco, a konkretnie sędzia William Alsup, który zdecydował, że program musi trwać przynajmniej do czasu rozpatrzenia fali pozwów w tej sprawie. Osoby, których pozwolenia kończyły się do 5 marca 2018 roku, mogły się ubiegać o przedłużenie, ale tylko do 5 paŸdziernika 2017 r. Sędzia Alsup stwierdził, że 22 tysišce osób, które spóŸniły się ze złożeniem odpowiedniego wniosku, powinny mieć dalszš ochronę przed deportacjš.

Donald Trump, oceniajšc tę decyzję, stwierdził, że jest to dowód na to "jak zepsuty i niesprawiedliwy jest system sšdownictwa" w USA. Zwrócił uwagę na Twitterze, że takie sprawy składane sš zwykle do sšdu w San Francisco i "prawie zawsze sš obalane przez sšdy wyższej instancji".

It just shows everyone how broken and unfair our Court System is when the opposing side in a case (such as DACA) always runs to the 9th Circuit and almost always wins before being reversed by higher courts.