Trump: Czy rozmawiałem z Kimem? Bez komentarza AFP

Prezydent USA w rozmowie z "Wall Street Journal" nieoczekiwanie stwierdził, że "prawdopodobnie ma dobre relacje z Kim Dzong Unem". To zmiana tonu w stosunku do przywódcy Korei Północnej, którego wczeœniej Trump nazywał m.in. człowiekiem rakietš, na co Kim Dzong Un odpowiadał, że Trump jest człowiekiem niezrównoważonym psychicznie.

