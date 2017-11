Donald Trump zapowiada zakończenie loterii wizowej

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nazwał podejrzanego o wtorkowy atak w Nowym Jorku "zwierzęciem". Zapowiedział też złożenie wniosku do Kongresu o zamknięcie programu loterii wizowej.

Co najmniej 8 osób zginęło, a 11 zostało rannych, kiedy 29-letni mężczyzna pochodzący z Uzbekistanu wjechał we wtorek wynajętą furgonetką na ścieżkę rowerową na nowojorskim Manhattanie. Napastnik, który został postrzelony, przybył legalnie do USA w 2010 roku i osiedlił się na Florydzie. Jest posiadaczem zielonej karty.

- Dowody wskazują (...), że zaczął on (napastnik, Sajfullo Sajpow) zdobywać informacje na temat Państwa Islamskiego i radykalnych taktyk islamistów po tym, jak przyjechał do Stanów Zjednoczonych - powiedział w środę gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo zaznaczając, że śledztwo trwa dopiero od paru godzin. Cuomo dodał, że zebrany materiał dowodowy wskazuje, że wtorkowy zamach nie był częścią większej operacji terrorystycznej.

Donald Trump zapowiedział tymczasem "podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony naszych ludzi". Zadeklarował, że poprosi amerykański Kongres o "natychmiastowe" rozpoczęcie prac, mających na celu zakończenie programu "Diversity Immigrant Visa", czyli loterii wizowej. Urzędnicy jeszcze oficjalnie nie potwierdzili, że istotnie Sajfullo Sajpow brał udział w tym programie.

Biały Dom już półtora miesiąca temu zapowiadał zabiegi o zaostrzenie kryteriów przyznawania azylu w USA i ukaranie tych osób, które ubiegają się o azyl z "błahych, bezpodstawnych czy fałszywych powodów". Zdaniem amerykańskich mediów lista założeń reformy imigracyjnej, sporządzona pod wpływem Steve'a Millera, znanego z antyimigracyjnych poglądów 32-letniego doradcę Białego Domu, przewiduje także zakończenie tzw. loterii wizowej.

Loteria wizowa to program imigracyjny umożliwiający uzyskanie prawa stałego pobytu w Stamach Zjednoczonych czyli tzw. „zielonej karty”. Loteria jest organizowana corocznie przez Departament Stanu USA i skierowana dla obywateli państw, z których imigracja do Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich pięciu lat nie przekroczyła 50 tys. Pula wszystkich wiz wynosi 50 tys., ale żaden kraj nie może przekroczyć 7 procent tej liczby, czyli 3,5 tys.

Głównym promotorem loterii wizowej był kongresmen Charles Schumer, od nazwiska którego program bywa nazywany „loterią Schumera”. Senatora zaatakował za to we wtorek Donald Trump, nazywając loterię "pięknością Schumera". Pierwsze losowanie odbyło się w 1993 roku.

Przemawiając przed posiedzeniem Gabinetu w Białym Domu Trump powiedział, że "cała Ameryka modli się za ofiary i smuci". Zapowiedział też, że rozważy wysłanie napastnika z Nowego Jorku do więzienia w Guantanamo.