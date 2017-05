Służby zamknęły Biały Dom

Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że osoba, która przeskoczyła ogrodzenie, została zatrzymana.

Donald Trump w tym czasie przebywał w Białym Domu.

W marcu tego roku 26-letni Jonathan Tran z Milpitas w Kalifornii wtargnął na teren wokół Białego Domu. By tego dokonać przeskoczył 1,5 m ogrodzenie. Służby schwytały go dopiero po 16 minutach, gdy zaczął zbliżać się do rezydencji prezydenta.

BREAKING: Secret Service moving all press inside the White House after security incident pic.twitter.com/LB0mucK9no — Trey Yingst (@TreyYingst) 16 maja 2017