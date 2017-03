Amerykanie do Melanii Trump: przeprowadź się do Waszyngtonu albo płać

Foto: PAP

Prawie 100 tys. osób podpisało w ciągu tygodnia petycję skierowaną do żony prezydenta Trumpa, Melanii. Żądają, by przeprowadziła się do Waszyngtonu lub płaciła za ochronę.