Biały Dom zamyka drzwi przed BBC i CNN

Sekretarz prasowy Białego Domu Sean Spicer dokonał selekcji mediów, których przedstawiciele mogli wziąć udział w nieoficjalnym briefingu prasowym jaki odbył się w jego gabinecie. Do udziału w spotkaniu nie dopuszczono CNN, BBC, "The New York Times", "LA Times", "New York Daily News", BuzzFeed, "The Hill" i "Daily Mail".