Pierwszy taki wyrok: kamienicznik skazany na więzienie

Jak przekonać szefa do awansu?

Premia kompensacyjna na remonty kamienic: czy to niewypał

RPO przystąpił do sprawy 99-letniej kobiety nękanej przez „czyściciela kamienic”

Od stycznia 2016 roku obowiązuje nowela kodeksu karnego, która ma chronić lokatorów przed tzw. czyścicielami kamienic. Nowelizacja wprowadziła do kodeksu karę za nowy typ przestępstwa - stosowanie wobec kogoś innej przemocy niż bezpośrednia w sposób uporczywy lub "istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego". Grozi za to do trzech lat więzienia.

Pierwszy wyrok na podstawie nowej treści przepisu zapadł w czwartek w Poznaniu. Jak informuje lokalny portal epoznan.pl, Sąd Rejonowy skazał współwłaściciela willi na Sołaczu na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Mężczyzna musi też zapłacić 20 tysięcy złotych pokrzywdzonym oraz wpłacić 10 tysięcy złotych kary grzywny.

Portal opisuje, iż kilka lat temu Piotr B. został współwłaścicielem willi na Sołaczu. Pozostałymi współwłaścicielami byli mieszkańcy, którzy nie chcieli się wyprowadzić mimo „propozycji" Piotra B. Wtedy zaczęły się problemy. Mieszkańcom utrudniano funkcjonowanie - m.in. odcinano im prąd i wodę, pozbawiono budynek okien, by go wychłodzić czy zanieczyszczano klatkę schodową. Sąd uznał, że był to stalking, a więc uporczywe nękanie, które trwało kilka lat.

- Sąd ostrzegł mężczyznę, że jeśli wymiar sprawiedliwości dowie się o jakichkolwiek przypadkach nękania lokatorów (nie tylko w tym budynku) przez B., wyrok zostanie „odwieszony", a mężczyzna trafi za kratki – podaje epoznan.pl.

Wyrok nie jest prawomocny.