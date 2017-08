Amatorzy „selfie” ze słupem granicznym ukarani mandatami

W ostatnią niedzielę, dwoje obywateli Irlandii spędzających wakacje na Podkarpaciu, mimo widocznych zakazów weszło na pas drogi granicznej w okolicy miejscowości Hermanowice. 44-lenia kobieta oraz 21-letni mężczyzna chcieli z bliska zobaczyć zewnętrzną granice Unii Europejskiej, a „selfie" z granicy miało być pamiątką. Za wejście na pas drogi granicznej para został ukarana mandatami karnymi w wysokości po 100 zł.

Z kolei we wtorek, trójka polskich turystów nielegalnie przekroczyła w Bieszczadach granicę z Polski na Ukrainę i z powrotem tylko po to, aby zrobić sobie zdjęcia z ukraińskim słupem granicznym w tle. Wszyscy musieli zapłacić mandaty (od 50 do 100 zł) wystawione przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Straż Graniczna przypomina, iż co roku, w okresie wakacyjnym zwiększa się liczba osób – turystów, którzy lekkomyślnie przekraczają linię granicy. Ciekawość i lekkomyślność nie są w tym przypadku żadnym usprawiedliwieniem. Nielegalne przekroczenie granicy jest czynem karalnym na podstawie art. 49a § 1 Kodeksu wykroczeń zagrożonym karą grzywny w wysokości do 500 złotych.