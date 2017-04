Jakie są kary za używanie wzmacniaczy GSM

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Zakres opodatkowania VAT: telefony komórkowe to też próbki

Urząd Komunikacji Elektronicznej podaje, iż nielegalny wzmacniacz zaburza sieć w promieniu ok. 1000 metrów, natomiast urządzenia, których anteny zamontowano na dachach, zakłócają obszar powyżej 2500 metrów. Działanie repeaterów zależy bowiem nie tylko od ich parametrów technicznych. Znaczenie mają także miejsce montażu, rodzaj anteny oraz konfiguracja ze stacjami bazowymi telefonii komórkowej.

UKE przypomina, iż użycie wzmacniaczy reguluje przyjęte przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Według przepisów, instalacji i konfiguracji wzmacniaczy GSM mogą dokonywać wyłącznie przedsiębiorcy telekomunikacyjni, posiadający ogólnopolską rezerwację częstotliwości.

- Jeśli użytkownik (osoba fizyczna lub firma) chce wzmocnić sygnał w określonym miejscu, powinien zwrócić się do operatora o zainstalowanie wzmacniacza – wskazuje UKE, dodając, iż nie należy tego robić samowolnie. Zgodnie bowiem z Prawem telekomunikacyjnym, każdy, kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega karze grzywny do 1000 złotych. - Jeżeli osoba taka działa w sposób uporczywy, podlega karze grzywy, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat – podkreśla UKE.

W większości krajów europejskich do używania wzmacniaczy GSM są uprawnieni wyłącznie operatorzy telekomunikacyjni, posiadający rezerwację częstotliwości. W części państw UE repeatery mogą być używane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od operatora sieci telefonii komórkowej.