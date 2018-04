Prokuratorzy z IPN nie wszczynają postępowań ws. szkalowania narodu polskiego

Choć roœnie liczba zawiadomień o szkalowaniu narodu polskiego, np. na stronach internetowych, œledczy na razie nic z nimi nie robiš.

Do Głównej Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wpłynęło 58 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa z art. 55 a ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – ustaliła „Rzeczpospolita". Większoœć trafiła już do oddziałów komisji. Na razie nie zapadła żadna decyzja w tych sprawach.

W telewizji i w sieci

Niemal wszystkie zawiadomienia pochodzš od osób fizycznych, jedno od lokalnego stowarzyszenia. Większoœć dotyczy przykładów krajowych, zaledwie trzy zagranicznych. Dotyczš sformułowań typu „polskie obozy koncentracyjne", „polskie obozy œmierci", „polskie getto żydowskie", ale także „getto warszawskie", które zostały użyte w publikacjach prasowych, programach telewizyjnych czy wystšpieniach publicznych.

Zawiadomienia dotyczš także publikacji odnoszšcych się np. do kolaboracji z okupantem niemieckim funkcjonariuszy granatowej policji czy też pomawiajšcych żołnierzy podziemia niepodległoœciowego o dokonywanie zabójstw osób narodowoœci żydowskiej. Kilkanaœcie dotyczy sformułowań o udziale obywateli polskich w zbrodniach popełnionych przez funkcjonariuszy niemieckich na osobach narodowoœci żydowskiej w okupowanej Polsce.

Jedno z ostatnich zawiadomień dotyczy informacji opublikowanych na stronie internetowej. „Rzeczpospolitej" udało się nieoficjalnie ustalić, że chodzi o stronę założonš przez deputowanego do zgromadzenia stanowego stanu Nowy Jork Dova Hikinda. Jest też zawiadomienie dotyczšce duńskiej publikacji na stronie internetowej. Pojawiło się na niej pojęcie „polski obóz koncentracyjny".

Inne zawiadomienie dotyczy filmu, który można obejrzeć na YouTubie. Chodzi o produkcję „Auschwitz – fabryka œmierci". Sporo zgłoszeń dotyczy wypowiedzi osób, które miały posłużyć się obraŸliwym twierdzeniem.

Prawnicy pytani o pierwszy miesišc funkcjonowania znowelizowanych przepisów sš sceptyczni. Z ocenš chcš zaczekać do pierwszych decyzji.

– Mam wrażenie, że z jednej strony jest zapotrzebowanie, by liczba zawiadomień rosła. Z drugiej zaœ prokuratorzy robiš wszystko, co mogš, by nie podejmować żadnych decyzji. Na razie czas im sprzyja – mówi adwokat Jarosław Kuszyński.

Powoli, ale działa

W nowelizacji ustawy o IPN znalazł się w nowy przepis – art. 55a. Wprowadza karę grzywny lub do trzech lat więzienia za: publiczne i wbrew faktom przypisywanie „Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialnoœć lub współodpowiedzialnoœć za popełnione przez Trzeciš Rzeszę Niemieckš zbrodnie nazistowskie (...), lub za inne przestępstwa stanowišce zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkoœci lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażšco pomniejsza odpowiedzialnoœć rzeczywistych sprawców tych zbrodni".

Autorzy zmian w ustawie zastrzegli, że nie popełnia przestępstwa sprawca czynu, którego dopuœcił się w działalnoœci artystycznej lub naukowej. Odpowiedzialnoœci karnej nie podlegajš np. nauczyciel czy historyk, którzy w swojej działalnoœci pokuszš się o obraŸliwe stwierdzenia.

W przypadku skazania za czyn z art. 55a wyrok jest obligatoryjnie podawany do publicznej wiadomoœci.

Prezydent podpisał nowelizację wkrótce po uchwaleniu, ale skierował jš do Trybunału Konstytucyjnego. Politycy PiS mówili, że do wyroku ustawa nie będzie działać.

W stanowisku złożonym do TK Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, wnosi o uznanie za niekonstytucyjny przepisu pozwalajšcego prowadzić œledztwa i procesy za pomówienia Polski o współudział w zbrodniach wojennych za granicš. – Powstało unormowanie dysfunkcjonalne, mogšce doprowadzić do podważenia autorytetu państwa polskiego – wyjaœnia Ziobro.

