Sąd: kara za nielegalne automaty do gier także dla właściciela lokalu

Ukarani za nielegalne automaty do gier mogš być także właœciciele lokali, w których je zainstalowano.

Między 1 stycznia 2017 r. a 31 stycznia 2018 r. Służba Celno-Skarbowa zatrzymała w całym kraju 24 tys. nielegalnych automatów do gier. Wiele spraw jest w sšdach.

Na dwa automaty American Poker do gier hazardowych funkcjonariusze celno-skarbowi natrafili w jednym z barów w woj. łódzkim. Stwierdzili, że gry majš charakter losowy i komercyjny.

Właœcicielka baru oœwiadczyła, że urzšdzenia należš do jednej z łódzkich firm, z którš podpisała umowę najmu 3 mkw. lokalu za 500 zł netto miesięcznie. Wyjaœniła, że automaty działajš w godzinach otwarcia baru. Nie ma do nich kluczy i nie zna ich serwisanta, bo w lokalu bywa sporadycznie, a w barze obsługuje klientów personel.

Przesłuchiwana pracownica oœwiadczyła, że nie zna i nie widziała osoby zajmujšcej się automatami. Miała jedynie informować właœcicielkę baru o wszystkich problemach zwišzanych z ich funkcjonowaniem bšdŸ o wysokiej wygranej. Nie wypłacała żadnych pieniędzy z tytułu wygranej, nie rozmieniała ich, nie miała też kluczy do urzšdzeń. Mšż właœcicielki lokalu zeznał, że w razie jakichkolwiek awarii dzwonił na numery telefonów umieszczone na American Poker. Również on nie wykonywał żadnych innych czynnoœci i nie ma kluczy do automatów.

W efekcie kontroli urzšdzenia zostały zatrzymane, a na właœcicielkę baru nałożono 24 tys. zł kary pieniężnej – po 12 tys. zł za każdy automat – za urzšdzanie gier hazardowych poza kasynem gry. Utrzymujšc w mocy tę decyzję, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi przyjšł, że właœcicielka baru œwiadomie uczestniczyła w organizowaniu i urzšdzaniu gier hazardowych, czerpišc z tego zysk.

Zastosowana kara administracyjna miała prawnš podstawę w ustawie o grach hazardowych. Uchwalona w ekspresowym tempie w 2009 r. w reakcji na tzw. aferę hazardowš, spowodowała, że Ministerstwo Finansów przestało wydawać nowe zezwolenia na organizowanie gier na automatach, a po kilku latach wszystkie dotychczasowe wygasły.

Wraz z nowelizacjš ustawy hazardowej wprowadzono od 1 kwietnia 2017 r. państwowy monopol Totalizatora Sportowego na organizowanie gier hazardowych poza kasynami. Znaczšco podwyższono też kary pieniężne, aż do 100 tys. zł, za każdego nielegalnego jednorękiego bandytę. Wymierzyć je można nie tylko osobie stawiajšcej automat, ale także właœcicielowi lokalu, w którym funkcjonuje takie urzšdzenie.

Ukarana właœcicielka baru złożyła skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Łodzi. Zaskarżyła nałożenie kary pieniężnej pomimo prowadzenia postępowania karnoskarbowego, co oznacza, że może zostać ukarana dwa razy za ten sam czyn. Nie wiadomo także, na jakiej podstawie uznano, że to ona urzšdzała gry na automatach poza kasynem.

W ocenie WSA protokół kontroli, protokoły przesłuchań œwiadków oraz wyjaœnienia samej skarżšcej pozwalajš stwierdzić, że to właœnie ona jako dysponent lokalu urzšdzała gry na automatach American Poker poza kasynem. Były to czynnoœci zwišzane z włšczaniem, wyłšczaniem i obsługš automatów, udostępnianie ich nieograniczonej liczbie graczy w godzinach pracy baru, informowanie o wysokich wygranych czy o ewentualnych awariach. Fakt urzšdzania gier o charakterze hazardowym poza kasynem jest wystarczajšcym warunkiem do zastosowania kary pieniężnej. Toteż sšd oddalił skargę. Wyrok jest nieprawomocny. Š?

Sygn. akt ?III SA/Łd 1099/17