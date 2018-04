Kara za odmowę usług dla LGBT – Bodnar kwestionuje stanowisko Ziobry

Karanie za bezzasadnš odmowę wykonania usługi jest zgodne z Konstytucjš, bo zapobiega dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny - to stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich dla Trybunału Konstytucyjnego wobec zaskarżonego przez Prokuratora Generalnego artykułu Kodeksu wykroczeń.

Przypomnijmy, iż Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego na kanwie sprawy pracownika łódzkiej drukarni. Odmowę wykonania roll-upu dla fundacji LGBT tłumaczył on swymi przekonaniami. Został prawomocnie uznany przez sšd za winnego wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń (sšd odstšpił od wymierzenia mu kary). Artykuł ten przewiduje grzywnę do 5 tys. zł za umyœlnš i bez uzasadnionej przyczyny odmowę wykonania œwiadczenia, do którego jest się zobowišzanym.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Prokurator generalny chce, by Trybunał Konstytucyjny uznał art. 138 za niezgodny z konstytucyjnymi zasadami demokratycznego państwa prawa, wolnoœci sumienia i religii, a także wolnoœci gospodarczej.

Rzecznik Praw Obywatelskich, który przyłšczył się do postępowania w tej sprawie, wniósł, aby TK stwierdził, że art. 138 jest za zgodny z Konstytucjš.

Adam Bodnar kwestionuje stanowisko Prokuratora Generalnego, by wystarczajšcš ochronš przed dyskryminacjš w dostępie do usług była droga cywilnoprawna. Analiza orzecznictwa prowadzi do przeciwnego wniosku: ani ustawa o równym traktowaniu, ani Kodeks cywilny nie zapewniajš skutecznej ochrony przed takš dyskryminacjš.

RPO wskazał, że polskie sšdy uznawały za winnych tego wykroczenia m.in. właœciciela sklepu obuwniczego w Tarnobrzegu, który odmówił obsłużenia klientki wózku (wyrok Sšdu Rejonowego w Tarnobrzegu z 8 marca 2013 r., sygn. akt II W 13/13), właœciciela sklepu z używanš odzieżš, który zakazał wejœcia osobom z wózkami dziecięcymi (wyrok Sšdu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z 5 grudnia 2016 r., sygn. akt V W 4937/16) oraz trenera, który odmówił szkolenia samoobrony organizacji działajšcej m.in. na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualnš (nieprawomocny wyrok Sšdu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda z 20 marca 2018 r., sygn. akt VI W 1441/17).

Zdaniem RPO, ograniczenie wolnoœci gospodarczej i swobody umów może być uzasadnione ochronš wolnoœci i praw innych osób. – Tak jak możliwe jest w niektórych sytuacjach uzasadnienie odmowy usługi ze względu na bezpoœrednie naruszenie zasady sumienia lub religii, tak nie jest możliwe uzasadnienie takiej odmowy wyłšcznie ze względu na zasadę wolnoœci gospodarczej czy swobody umów – wskazuje.

Zdaniem Adama Bodnara ograniczenie tych zasad przez art. 138 Kw spełnia kryteria konstytucyjnoœci. Zaskarżony przepis realizuje bowiem ochronę przed dyskryminacjš ze względu na cechę osobistš klienta i zapewnia wykonanie usługi bez względu na rasę, niepełnosprawnoœć, wiek, orientację seksualnš klienta lub inne cechy osobiste. Spełnia on też wymóg koniecznoœci - wobec nieefektywnoœci sankcji cywilnoprawnych. - Ograniczenie to jest także proporcjonalne bo art. 138 Kw nie nakłada na usługodawców bezwzględnego obowišzku wykonania usługi, a jedynie uniemożliwia jej odmowę, gdy brak jest uzasadnionej jej przyczyny – przekonuje RPO