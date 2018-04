Dowody ze śledztwa wystarczą do ukarania za dopalacze - wyrok WSA w Opolu

?Sšd potwierdził decyzję o nałożeniu 900 tys. zł kary za wprowadzanie do obrotu substancji psychoaktywnych.

Zdecydował również, że dowody z postępowania karnego mogš być wykorzystane jako podstawa do ukarania w postępowaniu administracyjnym.

Materiały wyłšczone ze œledztwa w sprawie wprowadzania do obrotu za poœrednictwem internetu i we własnym sklepie znacznej iloœci tzw. œrodków zastępczych przesłała państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu w Opolu prokuratura. Na tej podstawie PPIS wszczšł z urzędu własne postępowanie administracyjne i na mocy przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzył sprzedawcy dopalaczy 900 tys. zł kary pieniężnej.

W uzasadnieniu powołał się na wyniki badań przeprowadzonych m.in. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, podczas których wykryto wiele substancji o charakterze psychoaktywnym. Wzišł też pod uwagę, że handlarz tzw. œrodkami zastępczymi, wymienionymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, działał co najmniej trzy lata, dokonujšc œrednio w miesišcu kilkudziesięciu transakcji. Przez ten czas wprowadził do obrotu bardzo dużš iloœć œrodków zastępczych.

Opolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny ocenił, że materiały przekazane przez prokuraturę okręgowš i zgromadzone przez policję w toku œledztwa sš wyczerpujšce i w pełni wiarygodne. Za udowodnione uznał, że sprzedawane produkty, nabywane głównie za granicš, stwarzały realne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Œwiadkowie zeznali, że dopalacze kupowali przez internet, ze stron prowadzonych przez sprzedajšcego. Opłaty za zamówienia były wnoszone przelewem bankowym, na numer konta wskazany na stronie internetowej. Produkty z reguły dostarczano przesyłkami kurierskimi, po około 20 przesyłek dziennie. Na kontach bankowych figurowało ponad 20 tys. transakcji internetowych na łšcznš kwotę 8,7 mln zł.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Opolu sprzedawca dopalaczy dowodził, że gdy odbiorcš œrodków zastępczych jest odbiorca finalny, nie następuje wprowadzenie do obrotu, ale wyłšcznie udzielenie ich innej osobie. Organy inspekcji sanitarnej oparły się na dowodach zgromadzonych w postępowaniu karnym, ale œledztwo nie zostało jeszcze prawomocnie zakończone, i dopiero sšd powszechny oceni zasadnoœć zarzutów i prawidłowoœć dowodów, w tym co do iloœci transakcji, wartoœci œrodków zastępczych oraz czasokresu wprowadzania ich do obrotu.

Na razie ocenił to WSA, który uznał zaskarżone decyzje za prawidłowe i oddalił skargę. Sšd doszedł do wniosku, że organy inspekcji sanitarnej obu instancji prawidłowo zinterpretowały pojęcie „wprowadzenia do obrotu". Mogły także wykorzystać w postępowaniu administracyjnym materiał dowodowy z postępowania karnego. Taka praktyka jest jak najbardziej dopuszczalna – stwierdził WSA. Zgodnie z przepisem (art. 75 § 1) k.p.a. jako dowód należy dopuœcić wszystko, co może przyczynić się do wyjaœnienia sprawy, a co nie jest sprzeczne z prawem.

Takim dowodem mogš być dokumenty urzędowe, zeznania œwiadków, opinie biegłych oraz oględziny. Nie ma przeszkód prawnych, aby dowody zebrane na potrzeby postępowania karnego jako dokumenty urzędowe służyły jako dowody w postępowaniu administracyjnym. Organ prowadzšcy takie postępowanie może więc oprzeć swoje rozstrzygnięcie na dowodach utrwalonych przez inny organ. Wyrok jest nieprawomocny. Š?

Sygn. akt II SA/Op 145/17