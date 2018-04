Zamach w Sztokholmie: nie chcieli zeznawać w obecności Akiłowa

Kolejne dni procesu Rachmatowa Akiłowa, który w kwietniu 2017 r. wjechał ciężarówkš w tłum na Drottninggattan w Sztokholmie, przynoszš nowe zeznania. W następstwie zamachu zginęły trzy Szwedki, Brytyjczyk i obywatelka Belgii.

Ostatnio składały zeznania osoby, które znalazły się o pół metra od rozpędzonej ciężarówki. Gdy pokrzywdzeni mieli opowiadać o swoich przeżyciach, Uzbek musiał opuœcić salę sšdu rejonowego. Nie mogli bowiem znieœć widoku mężczyzny, który targnšł się na ich życie. Został więc wyprowadzony przez służbę penitencjarnš i œledził proces przez system dŸwiękowy w innym pomieszczeniu.

Młoda kobieta opowiadała, że ukryła się za kolumnš na ulicy. Miała wrażenie, że zamachowiec kierował ciężarówkę prosto na niš. Osoba koło niej została przejechana.

Zeznania składała również para z Eskilstuny. Marita przybyła do stolicy, by spędzić tu z mężem swoje 60. urodziny. Para opowiadała, jak jej się udało uciec spod kół ciężarówki.

– Gdybyœmy nie pobiegli, to nie siedzielibyœmy tu dzisiaj – opowiadał płaczšc jej mšż.

– Czułam, że coœ przelatuje nad mojš głowš, i myœlałam, że to bomba – zeznawała Marita. Potem zobaczyła jednak, że nad niš przeleciał wózek dziecięcy. Chłopczyk wyrzucony z wózka na szczęœcie przeżył. Marita prawie zemdlała z powodu złamanej ręki. Dziœ nie może pracować jako pedagog przedszkolny dłużej niż dwie godziny dziennie. Nie może prowadzić samochodu i nie daje sobie rady z higienš ciała. Boi się dużych zgromadzeń i odczuwa lęk przed ciężarówkami.

Sšd pokazał także nagranie z przesłuchaniem szesnastoletniej dziewczyny, która od razu pędzšcš ciężarówkę skojarzyła z atakiem terrorystycznym w Nicei.

Wszyscy pokrzywdzeni opowiadali, jak atak wpłynšł na ich życie. Do tej pory majš objawy stresu pourazowego, reagujš ze strachem na głoœne dŸwięki. Cierpiš na zaburzenia snu.

Po każdym takim wystšpieniu Akiłow mówił, czy zgadza się na zakwalifikowanie danego przypadku jako próby morderstwa czy tylko jako narażenie innych na niebezpieczeństwo.

Przedstawiciele pokrzywdzonych za usiłowanie morderstwa mieli roszczenia na sumę 150 tys. koron szwedzkich (jedna korona jest warta około 41 gr), podczas gdy Uzbek proponował 100 tys. koron. Za spowodowanie zagrożenia proponował jedynie 10 tys. koron. Okazało sie jednak, że obrona zgłasza na ogół mniejsze sumy. O zaakceptowaniu roszczenia miała œwiadczyć przede wszystkim odległoœć od pojazdu.

Nam, dyletantom, mediom w sali sšdowej wydawało się, że Akiłow uznaje roszczenia powodów niekonsekwentnie. Nie przyznawał się np. do próby morderstwa w ewidentnych przypadkach. Czy chciał zademonstrować, że posiada jakšœ władzę, że może wpłynšć na sumę odszkodowania?

Wielu powodów żšdało 150 tys. koron odszkodowania, ale rodziny œmiertelnych ofiar domagały się dwukrotnie więcej: 150 tys. zadoœćuczynienia dla bliskich i 150 tys. za naruszenie dóbr osobistych. Gdyby sšd uznał te roszczenia, Akiłow byłby winny wszystkim ofiarom 20, 6 mln koron (czyli niecałe 10 mln zł). Wiadomo jednak, że nie jest w stanie ich zapłacić i rodziny zwrócš się w pierwszej kolejnoœci do spółek ubezpieczeniowych, i dopiero w ostatecznoœci do władz.

– Akiłow nie powiedział, że chciał zabić jak najwięcej osób – komentował jego obrońca adwokat Johan Eriksson. – Zagrożone œmierciš były tylko osoby, które znalazły się przed ciężarówkš w momencie ataku. Akiłow bowiem nigdy nie skręcał specjalnie za kimœ i nie zmieniał trasy, tylko jechał prosto przed siebie – tłumaczył Eriksson. – Na ulicy znajdujš się jednak przeszkody, które powodujš, że gdy się ktoœ znajdzie po „złej stronie" barier, tego ciężarówka nie dosięgnie. Dlatego sšd musi rozważyć, co wpływa na te „tymczasowe okolicznoœci".

Adwokat ilustruje to przykładem:

– Wybieram się kupić coœ do zjedzenia w czasie przerwy w pracy. Na schodach w drodze na Drottninggatan spostrzegam, że nie wzišłem portfela i wracam. Dzięki temu unikam przejechania przez ciężarówkę. Gdybym bowiem zrobił to, co zamierzałem od poczštku, to przechodziłbym przez ulicę Drottninggatan właœnie w momencie ataku Akiłowa. Czy w tym mieœci się definicja „tymczasowe okolicznoœci"? – chce wiedzieć Eriksson.

Prokurator już rozstrzygnšł, co je stanowi, teraz musi się do tego odnieœć sšd. A jest to w opinii adwokata bardzo kłopotliwa kwestia.

Według niego Uzbek może się też w okreœlonych okolicznoœciach przyznać do winy i wówczas będzie zobowišzany zapłacić odszkodowanie. Sšd jednak może dojœć do wniosku, że za dany przypadek nie ponosi winy.

Chodzi tu też o kwestię przyszłoœci. Nigdy bowiem sšd nie miał do czynienia z podobnym casusem. Praworzšdnoœć wymaga, by każde ze 150 roszczeń było osobno rozpatrywane.

Adwokat przyznał też, że nigdy nie musiał znosić tylu aktów hejtowania i kwestionowania jego roli obrońcy, jak występujšc jako adwokat Uzbeka z tadżyckiej mniejszoœci.

Czterdziestoletniemu Akiłowi grozi kara dożywocia i deportacja po odbyciu częœci wyroku w Szwecji.

Autorka jest dziennikarkš, wieloletniš korespondentkš „Rzeczpospolitej" w Szwecji