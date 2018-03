Ustawa o IPN - Ziobro za rezygnacją ze ścigania karnego za granicą za „polskie obozy"

W stanowisku złożonym właœnie do Trybunału Konstytucyjnego Prokurator Generalny wnosi o uznanie za niekonstytucyjny przepis pozwalajšcy prowadzić œledztwa i procesy za pomówienia Polski o współudział w zbrodniach wojennych za granicš. Powstało unormowanie faktycznie dysfunkcjonalne, mogšce doprowadzić do podważenia autorytetu Państwa Polskiego - wyjaœnia Zbigniew Ziobro. Jako minister sprawiedliwoœci Ziobro forsował projekt wraz ze swoim wiceministrem Patrykiem Jakim.

Chodzi o nowy art. 55b ustawy o IPN w zakresie, w jakim przewiduje odpowiedzialnoœć za publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialnoœci lub współodpowiedzialnoœci za zbrodnie Trzeciej Rzeszy Niemieckiej niezależnie od przepisów obowišzujšcych w miejscu ich popełnienia. Czyli w innych państwach, gdzie nie stanowiš one przestępstwa, co jest głównym element sporu wokół tej noweli.

W ocenie Prokuratora Generalnego przepis ten jest niezgodny z konstytucyjnš zasadš zakazu nadmiernej ingerencji państwa, wynikajšcš z art. 2 Konstytucji.

Swój wywód PG rozpoczyna od tego, że penalizacja pomówień w nowych przepisach ustawy o IPN, nie jest jedynym œrodkiem ich zwalczania ten proceder, ma temu służyć także nowy rozdział ustawy: - „Ochrona dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej i Narodu Polskiego", który rozszerza stosowanie przepisów cywilnych o ochronie dóbr osobistych, zawartych w Kodeksie cywilnym, właœnie na Rzeczpospolitš Polskš i Naród Polski. W tej sytuacji, wprowadzenie obydwu reżimów odpowiedzialnoœci uzasadniane koniecznoœciš ochrony dobrego imienia narodu i państwa polskiego, a pobocznie czci i godnoœci ofiar zbrodni, musi być skonfrontowane z faktem, że ochrona ta jest z powodzeniem realizowana przy wykorzystaniu dotychczasowych narzędzi cywilnych tak w porzšdku krajowym jak i za granicš (tu podaje przypadki korzystnych wyroków zagranicznych). W tym kontekœcie może budzić wštpliwoœci niezbędnoœć sięgnięcia przez ustawodawcę po instrumentarium reżimu odpowiedzialnoœci karnej, w odniesieniu do czynów popełnionych za granicš.

Dodajmy, że prezydent Andrzeja Dudy zgłosił do Trybunału dalej idšcy wniosek: zaskarżył kluczowy art. 55a wprowadzajšcy karę do trzech lat więzienia za publiczne i wbrew faktom pomawianie Polski i Polaków o współudział w zbrodniach niemieckich. Prezydent wyraził obawy czy rygory karne, zagrożenie karš do trzech lat więzienia, nie zagrozi œwiadectwu prawdy o Holokauœcie oraz swobodzie wypowiedzi gwarantowanej przez konstytucję, zwłaszcza ofiar tamtych zbrodni, także gdy wypowiedzi te sš kontrowersyjne.