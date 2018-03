Na cześć walki z korupcją - komentuje Beata Mik

Gdy może pomóc obywatelskie poczucie praworzšdnoœci.

Nie ulega wštpliwoœci, że w prawotwórstwie krajowym mamy ostatnio do czynienia ze zjawiskami, które zgodnie z obietnicami władzy publicznej po przełomie społeczno-politycznym w latach 1989–1990 miały trafić do œmietnika historii na wsze czasy. Prawu represyjnemu nagle przestały wystarczać przepisy karne i karne skarbowe z kodeksów, skutkiem czego pleniš się wszędzie. Kpišc z wziętego ongiœ z marszu pozasšdowego orzecznictwa w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych, rozrasta się system kar administracyjnych. Padły twierdze prawa cywilnego materialnego, dla którego do niedawna szczytem represji były kary umowne, zadoœćuczynienie za doznanš krzywdę orzekane na zasadzie słusznoœci wespół z – tkwišcym od dziesięcioleci w art. 412 k.c. – przepadkiem na rzecz Skarbu Państwa œwiadczenia spełnionego w zamian za czyn zabroniony przez ustawę lub w celu niegodziwym. Aktualnie tę gałšŸ prawa wyposażono w broń obsługiwanš przez prokuratorskš służbę pamięci. Nie zaznaje spokoju nawet historia. Lada dzień zacznie się jš korygować, choćby indywidualnymi aktami administracyjnymi obniżajšcymi poœmiertnie stopnie wojskowe. Zaciera się konstytucyjnoprawny trójpodział władzy, co objawiło nam się oœwiadczeniem członka rzšdu, że sšdy, stosujšc taki to a taki przepis prawnokarny, nie będš za coœ tam karać, co oznacza, iż pozostałe uczynki nie ujdš nikomu bezkarnie. Ciekawe, jak na to zareaguje władza sšdownicza, gdy przyjdzie jej rozpoznawać konkretne sprawy. Kogo posłuchajš: gabinetowych przywódców czy ustawy? Wierzę, że tej drugiej.

Nie tymi jednak problemami pragnę się podzielić z czytelnikami, lecz zwišzanymi z karnomaterialnš ochronš naszej urzędowej codziennoœci przed korupcjš. A œciœlej przed tš jej odmianš, która dla osoby korumpujšcej polega na udzieleniu lub obietnicy udzielenia korzyœci osobistej, a po stronie przeciwnej na ich przyjęciu. Do głębszych przemyœleń nastroiła mnie lektura przepisów o instytucji sygnalisty, zawartych w projekcie ustawy o jawnoœci życia publicznego (dalej: projekt) w redakcji z 8 stycznia 2018 r., dostępnej na stronach: www.rcl.gov.pl, wydatnie różnišcej się w tym od wersji pierwotnej, z którš polemizowałam pod koniec ubiegłego roku (zob. B. Mik, „Okiem sygnalisty", „Rzeczpospolita" z 28 listopada 2017 r.).

Nie sygnalizować na oœlep

Tym razem pozwolę projektowi trochę odetchnšć. Skupię się na karnoprocesowej roli sygnalistów, gdy obywatelskie poczucie praworzšdnoœci skłania ich do zaanonsowania organom œcigania, że obiekt donosu otrzymał akurat takš korzyœć lub jej obietnicę. Sygnaliœci in spe powinni wszak rozumieć, jakie fakty należy zgłosić organowi, by ten (stosownie do art. 61 ust. 1 projektu) uznał sygnał za wiarygodnš informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa okreœlonego np. w art. 228 § 1 k.k. Zgodnie z tym przepisem karze pozbawienia wolnoœci od szeœciu miesięcy do lat oœmiu podlega, kto w zwišzku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyœć majštkowš lub osobistš albo jej obietnicę.

Staje się oczywiste, że sygnalista, zanim przystšpi do współpracy z wymiarem sprawiedliwoœci, musi się orientować, kogo może skutecznie zadenuncjować. Ta kwestia nie wydaje się skomplikowana. Pojęcie osoby pełnišcej funkcję publicznš definiuje art. 115 § 19 k.k., zaliczajšc do tego kręgu funkcjonariuszy publicznych, oficjeli z katalogu § 13 tegoż artykułu, a ponadto członka organu samorzšdowego, osobę zatrudnionš w jednostce organizacyjnej dysponujšcej œrodkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłšcznie czynnoœci usługowe, a także innš osobę, której uprawnienia i obowišzki publiczne sš okreœlone lub uznane przez ustawę lub umowę międzynarodowš.

Do definicji tej jestem bardzo przywišzana. Sama jš sformułowałam podczas prac nad rzšdowym projektem ustawy nowelizacyjnej z 13 czerwca 2003 r. (DzU nr 111, poz. 1061; dalej: nowela lipcowa z 2003 r.), zmierzajšcym do zaostrzenia i racjonalizacji instrumentów walki z korupcjš. Cieszę się, że przetrwała tyle zawieruch normotwórczych. Dzięki niej prawo karne nie przejdzie obojętnie obok sprzedajnego członka choćby ciała opiniodawczego, utworzonego w celu zbadania danej kwestii i opłacanego ze œrodków publicznych, bez względu na rodzaj zatrudnienia w instytucji zlecajšcej. Osoba ta nie musi być bowiem pracownikiem czy funkcjonariuszem dysponenta œrodków publicznych. Może pozostawać z nim w więzi cywilnoprawnej, np. na podstawie umowy zlecenia bšdŸ umowy o dzieło.

Owa definicja nie pomaga jednak w rozeznaniu się, czym jest zakazana korzyœć osobista. Bardzo ważnš wskazówkę daje § 4 w art. 115 k.k., stanowišc, że chodzi o korzyœć zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego. W pozostałym zakresie ustawodawca uwierzył, że judykatura i doktryna wspólnymi siłami potrafiš odróżnić korzyœć przekładajšcš się na stan zasobów majštkowych osoby skorumpowanej lub podmiotów bšdŸ kolektywów od niej zależnych od korzyœci nieekonomicznych. Decydujšcym kryterium jest tutaj istota zaspokajanych potrzeb. Jeżeli w wyniku przyjęcia czegoœ w naturze lub w formie obietnicy dojdzie lub ma dojœć do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów lub uniknięcia strat, to powstała różnica bšdŸ zażegnany ubytek będzie korzyœciš majštkowš. W dobie wszechobecnych zdobyczy techniki za przyjęcie w naturze uznamy też zmiany w zapisach na rachunku bankowym czy rachunku papierów wartoœciowych. Korzyœć osobistš – jak tłumaczš najmędrsze umysły – identyfikuje zaœ ogólne polepszenie położenia, ulżenie troskom, podniesienie pozycji społecznej czy osišgnięcie wyższego poziomu satysfakcji, czyli stany niepodatne na wyrażenie w pienišdzu.

Wœród przykładów korzyœci osobistych w literaturze prawniczej wymienia się: poparcie w załatwieniu pracy, uzyskanie awansu, orderu bšdŸ odznaczenia, przyjęcie na uczelnię oraz bezpłatny bankiet, pobyt wypoczynkowy lub podróż, tudzież takowe profity na preferencyjnych warunkach. Sšd Najwyższy uzupełnił ów katalog zgodš na usługi erotyczne (zob. np. wyrok z 10 lipca 1974 r., I KRN 9/74; LEX nr 16844). Nikt nie odważył się natomiast forsować tezy, iż korzyœciš osobistš jest wszelka poprawa dobrostanu, której nie da się przeliczyć na pienišdze. Tezie takiej przeczyłyby zwłaszcza możliwe stany mieszane, np. załatwienie krewnemu osoby korumpowanej posady z wynagrodzeniem wyższym od pobieranego poprzednio, ewentualnie stany kroczšce, a więc inaugurowane korzyœciš osobistš z opcjš na wzbogacenie się w nowych warunkach czy odwrotnie.

W gęstwinie problemów przysparzanych przez pojęcie korzyœci osobistej warto pamiętać o – zawdzięczanej precyzyjnemu językowi art. 115 § 4 k.k. – pojemnoœci dookreœlenia, że może być ona korzyœciš dla „kogo", a nie dla „kogoœ", innego. Dystynkcja pomieœci korzyœć tak dla osoby fizycznej, jak i dla osoby prawnej, niespersonifikowanej jednostki organizacyjnej oraz dla wszelkiej dajšcej się wyodrębnić według dowolnych kryteriów zbiorowoœci, np. zorganizowanej grupy przestępczej.

Lubię ten przepis

Miłoœników sztuki legislacyjnej pewnie zaciekawi, iż poczštkowo przepis ten skupiał się na korzyœci majštkowej, w której doszukiwał się korzyœci dla siebie, innej osoby fizycznej lub prawnej, jednostki organizacyjnej niemajšcej osobowoœci prawnej oraz grupy osób prowadzšcej zorganizowanš działalnoœć przestępczš. Nawet w łapownictwie tradycyjnym, na którym osobę pełnišcš funkcję publicznš „kupuje się" w handlowym znaczeniu tego wyrażenia, pomijał więc łapówki przeznaczone dla innych tworów wieloosobowych, np. dla gremiów rozstrzygajšcych lub opiniujšcych danš sprawę czy dla grupy osób, która zebrała się i zorganizowała, aby popełnić jedno przestępstwo. Nie ukrywam ciepłych uczuć także do tego przepisu w brzmieniu nadanym nowelš lipcowš z 2003 r., obowišzujšcym do dziœ, jako jego autorka.

Dzielnicowy kochał czystoœć

Nie wolno jednoczeœnie zapominać, że poruszamy się w aparacie językowym prawa karnego, w którym liczy się wyłšcznie korzyœć bezprawna lub niegodziwa, przeto nienależna z żadnego tytułu prawnego. Znaczy to tyle, że nie odpowie za łapownictwo samorzšdowy bonza w roli wierzyciela, który oznajmi petentowi dłużnikowi: dostaniesz żšdanš koncesję, jeœli zwrócisz mi pożyczkę. Ważny jest w końcu zwišzek między korzyœciš a pełnionš funkcjš publicznš. Nie poniesie zatem odpowiedzialnoœci za rozważane przestępstwo prokurator ani sędzia, który połaszczy się na konfitury dla małżonka w zamian za pomoc w załatwieniu osobie korumpujšcej korzystnej decyzji podatkowej u zaprzyjaŸnionego funkcjonariusza służby fiskalnej. Przesłankš uchylenia sprawcy immunitetu sędziowskiego czy prokuratorskiego oraz pocišgnięcia go do odpowiedzialnoœci karnej będzie popełnienie przestępstwa płatnej protekcji, stypizowanego w art. 230 § 1 k.k.

Doniosły aspekt omawianego przestępstwa naœwietlił SN w wyroku z 12 czerwca 1980 r., I KR 99/90 (OSNKW 1980, z. 12, poz. 93), konstatujšc, iż zwišzek z pełnieniem funkcji publicznej, o której mowa w art. 239 § 1 k.k. z 1969 r. (poprzednik art. 228 § 1 k.k.), zachodzić może bšdŸ między przyjęciem korzyœci a konkretnš czynnoœciš służbowš należšcš do kompetencji osoby pełnišcej funkcję publicznš (ta czynnoœć stanowi wówczas motyw działania osoby udzielajšcej korzyœci), bšdŸ między przyjęciem korzyœci a całokształtem działalnoœci służbowej (łapówka ma wówczas ogólny cel pozyskania względów kompetentnego funkcjonariusza). Oznacza to możliwoœć skazania zachłannego prominenta za przyjęcie czegoœ tytułem rekompensaty za przyszłš przychylnoœć dla petenta.

Takš figurš był pewien dyrektor stacji sanitarno-epidemiologicznej, który nie potrafił oprzeć się pokusie zyskania 2500 zł w gotówce oraz wartej prawie tyle samo fury cukierków za pozytywne załatwianie przyszłych wniosków przedsiębiorcy o okresowo wydawane zezwolenia na produkcję lodów. Wszelako na jego miejscu mógł i nadal może znaleŸć się każda osoba pełnišca funkcję publicznš, łasa na wdzięcznoœć za życzliwe traktowanie w dowolnej sprawie, niekoniecznie kręcenia lodów, byleby należšcej do jej kompetencji. Pragnę uzmysłowić zagubionym w historii, iż stanowisko zajęte w tymże wyroku nie ma nic wspólnego z zakrętem w dziejach powojennej Polski. Analogicznš interpretację znajdziemy m.in. w wyroku Sšdu Najwyższego z 16 czerwca 1936 r., I K 1353/35 (OSN[K] 1937, nr 2, poz. 32). Bohaterem tamtej sprawy był dzielnicowy rozmiłowany w przepisach sanitarnych do tego stopnia, że zarzšd hotelu obsypywał go prezentami, by uniknšć spisywania przezeń raportów o byle drobnostkę.

Tak oto wszystko zdaje się wskazywać, że sygnalista, zagoœciwszy w systemie prawa krajowego pod specjalnš ochronš, będzie mógł z podniesionym czołem podać prokuraturze na tacy swojego – dajmy na to – umundurowanego szefa, który występuje do zwierzchnoœci z wnioskami o wyższe stopnie policyjne czy wojskowe dla każdego, kto jest gotów odpłacić się wczasami na Hawajach, koloniami dla syna nad Adriatykiem bšdŸ kierowniczš funkcjš dla żony.

Głowy bym jednak za tę perspektywę nie dała. Przetrzšsnšwszy dostępne zbiory orzecznictwa sšdowego oraz dziesištki wypowiedzi w piœmiennictwie, natrafiłam na œladowš liczbę wyroków skazujšcych za przyjęcie lub wręczenie łapówki bšdŸ jej obietnicy w postaci waloru osobistego, mieszanego lub – jak to dekoduje mój instynkt prawniczy – kroczšcego. Mało tego, z czymœ takim nie zetknęłam się w swojej ponad trzydziestoszeœcioletniej praktyce prokuratorskiej. Co więcej, nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek słyszała lub czytała o jakiejkolwiek „aferze korupcyjnej" z udziałem amatora korzyœci osobistych innej niż te nieliczne ekscesy utrwalone w orzeczeniach SN.

Identyczne białe plamy

Co się dzieje? Nie wiem. Mogę odpowiedzialnie powiedzieć tylko, że w tej kwestii przyczyny nieefektywnoœci aparatu œcigania wydajš się tkwić raczej w praktyce, nie w prawie. Prawo jest wrogiem korupcji, i to nie tylko karne, choć szczerze powiedziawszy, to inne wielu jej przejawów po prostu nie dostrzega. Za sztandarowy przykład niech służy ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoœci gospodarczej przez osoby pełnišce funkcje publiczne (DzU z 2017 r. poz. 1393; dalej: u.o.p.d.g.). Inwentaryzuje ona, w jawnym rejestrze korzyœci w ujęciu art. 12, nie tylko profity majštkowe uzyskane na górnych szczeblach drabiny państwa oraz samorzšdu terytorialnego, ale i wyjazdy krajowe lub zagraniczne niezwišzane z pełnionš funkcjš publicznš, jeżeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszajšcego lub jego małżonka albo instytucje ich zatrudniajšce bšdŸ partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, których sš członkami (ust. 3 pkt 4).

A gdzie się podziały gratisowe wojaże małżonka? I luksusowy harce potomstwa za bezcen? I rozdawnictwo zaszczytów zamykajšce się w nazwie bliŸniaczego brata korupcji, nepotyzmu? Poza tym, jaki sens ma składanie oœwiadczeń li tylko majštkowych, przewidzianych w art. 8 i art. 10-11 u.o.p.d.g. o Ÿródłach i owocach przychodów swoich oraz małżonka, skoro prawo karne potępia przekupstwo w jednakowym stopniu, niezależnie od formy gratyfikacji? Tu muszę złamać pakt o dobrosšsiedztwie, zaglšdajšc do projektu. Niestety, widać w nim identyczne białe plamy, poczšwszy od rejestru korzyœci (art. 46), kończšc na oœwiadczeniach majštkowych (art. 47–48). O korzyœciach osobistych pisze się dopiero na peryferiach, w monumentalnych propozycjach obarczenia co najmniej œrednich przedsiębiorców obowišzkiem podjęcia działań zmierzajšcych do „niedopuszczania do tworzenia mechanizmów służšcych finansowaniu kosztów, udzielania korzyœci majštkowych i osobistych, w tym z wykorzystaniem majštku przedsiębiorstwa" oraz obowišzkiem „umieszczania w umowach klauzul stanowišcych, iż żadna częœć wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyœci majštkowych i osobistych" (art. 67 ust. 2 pkt 1 i 3). Brawo. Wielki Lem by tego nie wymyœlił.

Puentš będzie apel do polityki karnej państwa, cokolwiek kryje się za tym okreœleniem. Pora wrócić do teraŸniejszoœci i zejœć na ziemię. Tu najbardziej skrzeczy.

Autorka jest prokuratorem Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku