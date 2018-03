Sąd ma twardy orzech do zgryzienia - proces Akiłowa komentuje Anna Nowacka-Isaksson

Po pytaniach przedstawicieli powodów „jak mogłeœ" i czy oskarżony żałuje swojego czynu, szóstego dnia proces Akiłowa w sšdzie rejonowym w Sztokholmie wszedł w fazę wyjaœniania, kto był narażony na próbę morderstwa, i u kogo zamachowiec spowodował zagrożenie.

Rachmat Akiłow jest oskarżony o zabicie pięciu osób i zranienie dziesięciu. 7 kwietnia 2017 r. ukradł ciężarówkę do rozwożenia piwa i rozjeżdżał niš ludzi na Drottninggatan. Uzbek z tadżyckiej mniejszoœci przyznał się, że prowadził ciężarówkę i uderzył w dom towarowy. Próbował zdetonować przez siebie skonstruowanš bombę, ale mu nie wypaliła. Uciekł z szoferki, bo zaczęły na nim płonšć zalane acetonem spodnie. Kilka godzin potem z podniesionymi rękoma położył się na asfalcie, by poddać się policji. Sprawca mówi, że zamach się nie udał, bo on sam przeżył.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Na ulicy w chwili zamachu znajdowało się ok. 1000 osób i prokurator jest w stanie udowodnić, że 150 z nich zostało poszkodowanych. Majš œwiadczyć o tym zeznania ofiar, animowane rekonstrukcje w wymiarze 3D z trasy ciężarówki i filmy z monitoringu sklepów na ulicach objętych terrorystycznym czynem Uzbeka.

Jako pierwszy z zaplanowanych do maja przesłuchań ponad 130 powodów zeznawał mężczyzna udajšcy się w porze zamachu do pracy. Poszkodowany dostrzegł ciężarówkę jadšcš ze zbyt dużš szybkoœciš. Nagle przednie koła pojazdu znalazły się na chodniku, po którym szedł. Mężczyzna miał uczucie, jakby ciężarówka zatrzymała się w odległoœci ok. 20 cm od niego, prawie go dotknęła. Wskoczył (jak sam okreœlił: niczym Spiderman) na pobliski murek, by nie zostać przejechanym. To traumatyczne przeżycie spowodowało, że od tej pory unika tłumu i wybiera dokładnie miejsca przebywania. Odniósł psychiczny uszczerbek na zdrowiu. Musi chodzić na terapię do psychologa, ma uczucie apatii i cierpi na zaburzenia snu.

Składajšca zeznania tego dnia kobieta mówi, że nie zauważyła ciężarówki, gdy szła w kierunku Hötorget. Usłyszała tylko wołania i zgiełk. Odebrała ciężarówkę jako obiekt o „ogromnej sile". Kobieta utkwiła między œcianš budynku a zaparkowanym samochodem, który ciężarówka staranowała. Na szczęœcie betonowy słupek przeszkodził, by staranowane auto mocniej przycisnęło jej nogę do œciany budynku. „Pamiętam z tych sekund uczucie bólu. Czuję, jak kolano wciska się w œcianę, jak moja stopa zostaje przejechana przez koło. Czuję jak strzela mi w karku i potem wszystko ucicha".

Podejrzany o czyn terrorystyczny Akiłow zaprzecza popełnieniu przestępstwa w siedmiu z 19 poruszonych szóstego dnia w sšdzie przypadków. Sprzeciwów wobec zarzutów usiłowania morderstwa należy spodziewać się więcej – podkreœla adwokat Akiłowa Johan Eriksson. Najbardziej prawnie interesujšce przypadki stanowiš sytuacje, gdy ciężarówka nie dosięgnęła osób znajdujšcych się na ulicy, a jednak prokurator twierdzi, że były one narażone na usiłowanie morderstwa. Prokurator ma ustalić, czy chodzi o konkretnenie bezpieczeństwo, a jeżeli nie, to trzeba udowodnić, że tylko „tymczasowe okolicznoœci" spowodowały, że dana osoba uniknęła rozjechania. Mężczyzny, który się ratował wskoczeniem na murek, Akiłow nie uznał za osobę, której groziła œmierć. Jego zdaniem nie przejechał koło poszkodowanego na tyle. Według obrony Akiłow nie miał zamiaru nikogo zabijać, dopóki nie dosięgnie celu, Drottninggatan.

Dziwnš bowiem strategię obrał oskarżony o zamach dżihadysta. Jego zdaniem to, co się wydarzyło na trasie, na której jechał ciężarówkš, zanim ruszył na deptak, nie było jego celem. Jego misja zabijania zaczyna się na deptaku. Jak tłumaczyła adwokat dwojga powodów Mari Schaub, wykazał jednak zupełnš obojętnoœć wobec tego, na co wczeœniej naraził innych.

Na konferencji prasowej obrońca Akiłowa twierdził, że by zrozumieć fakt, że podejrzany zaprzecza niektórym zarzutom o próbę morderstwa, należy wiedzieć, do czego się przyznał. Akiłow prowadził ciężarówkę, ale nie w taki sposób, żeby miał niš trafić wiele osób i w tym celu specjalnie nie skręcał. Jechał prosto, zmienił kierunek tylko raz. Najbardziej narażone zatem były osoby, które znalazły się przed pojazdem, i Akiłow rozumiał, że może je zabić lub zranić – opowiadał adwokat. Miał zamiar mordowania lub próbowania mordu. W tym procesie jednak panuje duża rozbieżnoœć w ocenie, w jakim zagrożeniu znalazły się ofary, i sšd będzie miał twardy orzech do zgryzienia, by to rozstrzygnšć. Rozprawa jest kompleksowa i dotyczy sprawcy ataku terrorystycznego, co jest sprawš bez precedensu. Akiłow, ojciec czworga dzieci, który kilka lat temu otrzymał polskš wizę i miał być deportowany ze Szwecji, nie popełnił w ataku samobójstwa.

Jego czyn przełożył się już jednak na zmiany w legislacji. Od 1 wrzeœnia penalizowane będzie zdobywanie informacji o broni palnej i ładunkach wybuchowych w internecie służšce podejmowaniu akcji terrorystycznych. Karalne będzie także poważne naruszenie danych w sieci, by sparaliżować działanie ważnych społecznie instytucji To przestępstwo zostanie uznane za terroryzm.

Autorka jest dziennikarkš, wieloletniš korespondentkš „Rzeczpospolitej" w Szwecji