Zarzuty dla Cezarego Grabarczyka za nielegalne zdobycie pozwolenia na broń

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach ogłosił zarzuty posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Cezaremu Grabarczykowi – wiceprzewodniczšcemu klubu Platformy Obywatelskiej - głosi poniedziałkowy komunikat Prokuratury Krajowej.

Zarzuty dotyczš poœwiadczenia nieprawdy w toku postępowania o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej. - Po stawieniu się w prokuraturze poseł został przesłuchany w charakterze podejrzanego. W przesłuchaniu uczestniczył jego obrońca - informuje Prokuratura Krajowa w wydanym komunikacie.

Jak czytamy, w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach ustalono, że poseł Cezary Grabarczyk 19 marca 2012 roku, w zwišzku z prowadzonym na jego wniosek postępowaniem o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej, poœwiadczył nieprawdę co do okolicznoœci majšcej znaczenie prawne w dokumentach wystawionych w toku tego postępowania w postaci:

– protokołu z egzaminu w sprawie wydania pozwolenia na broń,

– karty egzaminacyjnej z teoretycznej częœci egzaminu i listy obecnoœci z tej częœci egzaminu,

– karty egzaminacyjnej z praktycznej częœci egzaminu i listy obecnoœci z tej częœci egzaminu,

– listy wyników strzelań.

- Poœwiadczenie nieprawdy polegało na potwierdzeniu w tych dokumentach odbycia i przebiegu egzaminu, który faktycznie nie został przeprowadzony - informuje PK. - Swojego czynu poseł PO dopuœcił się w celu osišgnięcia korzyœci osobistej i w porozumieniu z ustalonymi funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Postępowań Administracyjnych w Łodzi, którzy byli uprawnieni do wystawienia dokumentów. Funkcjonariusze ci przekroczyli przysługujšce im uprawnienia, poprzez wystawienie tych dokumentów i potwierdzenie odbycia i przebiegu egzaminu, który faktycznie nie został przeprowadzony - dodaje.

Na skutek tego czynu 19 marca 2012 roku doszło do wydania, z rażšcym naruszeniem prawa, decyzji pozwalajšcej na posiadanie przez Cezarego Grabarczyka, mimo niespełnienia przewidzianych przepisami wymogów, dwóch jednostek broni palnej bojowej. Tego dnia doszło także do wydania zaœwiadczenia uprawniajšcego do nabycia przez Cezarego Grabarczyka broni palnej.

Prokurator ogłosił posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zarzut popełnienia przestępstwa z art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego i art. 231 par. 1 i 2 kodeksu karnego przy zastosowaniu art. 21 par. 2 kodeksu karnego.

Podejrzany poseł nie uczestniczył w egzaminie

W œledztwie ustalono, że 19 marca 2012 roku, przed Komisjš powołanš przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny dla osób ubiegajšcych się o wydanie im pozwolenia na posiadanie broni palnej. Z zabezpieczonych dokumentów wynikało, że w egzaminach tych uczestniczył i zdał je między innymi Cezary Grabarczyk, który 19 marca 2012 roku uzyskał decyzję o wydaniu mu pozwolenia na broń palnš do ochrony osobistej.

Zgodnie z przepisami ustawy z 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549) osoba ubiegajšca się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni zobowišzana jest zdać egzamin, którego przebieg i zakres jest œciœle regulowany obowišzujšcymi przepisami. Szczegółowe kwestie w tym zakresie reguluje rozporzšdzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000 r., Nr 19, poz. 241).

Dodatkowo, przed przystšpieniem do egzaminu, osoba ubiegajšca się o wydanie jej pozwolenia na broń w celu ochrony osobistej zobowišzana jest uiœcić opłatę w wysokoœci 500 złotych.

Egzamin organizujš organy właœciwe w sprawach wydania pozwolenia na broń, tj. Komendant Wojewódzki Policji, który w tym celu powołuje komisję składajšcš się z co najmniej trzech członków. Osoby te posiadajš imienne upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu. Pracami takiej komisji kieruje przewodniczšcy wybrany spoœród członków komisji. Przebieg egzaminu oraz jego wyniki dokumentowane sš w protokole, którego integralnymi częœciami sš karty egzaminacyjne z teoretycznej i praktycznej częœci egzaminu.

Ponieważ częœć praktyczna egzaminu musi zostać przeprowadzona na strzelnicy, miejscem prowadzenia tego typu egzaminów sš obiekty strzelnic. W przypadku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w 2012 roku był to obiekt Centrum Szkolenia Strzeleckiego „Strzelmistrz".

Teoretycznš częœć egzaminu przeprowadza się w formie testu składajšcego się z 10 pytań, którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej. Warunkiem zdania teoretycznej częœci egzaminu jest udzielenie przez zdajšcego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania. W przypadku niezaliczenia częœci teoretycznej egzaminu, zdajšcego nie dopuszcza się do częœci praktycznej egzaminu (par. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporzšdzenia). Przepisy nie przewidujš możliwoœci przeprowadzenia częœci praktycznej egzaminu przed częœciš teoretycznš.

W praktyce Wydziału Postępowania Administracyjnego KWP w Łodzi egzamin teoretyczny zawsze odbywał się tuż przed egzaminem praktycznym, w jednym z pomieszczeń Strzelnicy „Strzelmistrz".

Praktycznš częœć egzaminu przeprowadzała komisja, w której co najmniej jeden członek posiadał uprawnienia instruktora strzelań policyjnych lub instruktora wyszkolenia strzeleckiego (par. 2 ust. 5 Rozporzšdzenia). Częœć praktycznš egzaminu przeprowadzało się na strzelnicy, a wyniki wpisywało na karcie egzaminacyjnej. Obejmowała ona między innymi sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętnoœci prawidłowego rozkładania, składania, a także ładowania i rozładowywania danej broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni. Częœć praktycznš uważało się za zdanš, gdy zdajšcy wykazał się znajomoœciš wyżej opisanych zagadnień oraz uzyskał ze sprawdzianu strzeleckiego wyniki przewidziane dla danego rodzaju broni. Sprawdzian strzelecki był prowadzony na podstawie szczegółowych kryteriów dotyczšcych m.in. iloœci oddanych strzałów, odległoœci ich oddania i tarczy (celu), do której się strzelało (par. 5 ust. 5 Rozporzšdzenia).

Po zakończeniu egzaminu protokół był podpisywany przez członków komisji oraz przez zdajšcego (par. 2-8 Rozporzšdzenia).

W œledztwie ustalono, że procedura egzaminacyjna 19 marca 2012 roku została dochowana i prawidłowo przeprowadzona w stosunku do 3 ustalonych osób ubiegajšcych się tego dnia o wydanie im pozwolenia na posiadanie broni. Osoby te, zgodnie z przepisami prawa, przystšpiły przed pełnš Komisjš egzaminacyjnš do egzaminu teoretycznego, a 1 z nich, po pozytywnym jego zaliczeniu, została przez Komisję dopuszczona do egzaminu praktycznego. Wszystkie te osoby zostały w œledztwie przesłuchane w charakterze œwiadków i kategorycznie zaprzeczyły, aby Cezary Grabarczyk 19 marca 2012 roku wraz z nimi przystšpił do tych egzaminów. Tymczasem, jak wynika z analizy dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, Cezary Grabarczyk potwierdził, że 19 marca 2012 roku uczestniczył w egzaminach teoretycznych i praktycznych, które zdał. Z list wyników strzelań, podpisanych przez Cezarego Grabarczyka, wynikało na przykład, że w trakcie egzaminu praktycznego wystrzelił on 5 sztuk amunicji uzyskujšc 39 punktów.

Kompleksowa analiza zebranego w œledztwie materiału dowodowego wykazała, że Cezary Grabarczyk w toku postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia na broń poœwiadczył nieprawdę w protokole z egzaminu, w kartach egzaminacyjnych z częœci teoretycznej i praktycznej, na listach obecnoœci na egzaminach oraz liœcie strzelań. Ustalono ponadto, że podejrzany Cezary Grabarczyk, przed przystšpieniem do egzaminów zwišzanych z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń, nie uiœcił wymaganej przepisami prawa opłaty w kwocie 500 złotych. Opłata ta została uiszczona przelewem w placówce pocztowej dopiero 16 maja 2012 roku, a więc prawie dwa miesišce po formalnej dacie egzaminu.

Poseł nie dawał gwarancji bezpiecznego dysponowania broniš

Zgodnie z art. 21 par. 2 kodeksu karnego jeżeli okolicznoœć osobista dotyczšca sprawcy, wpływajšca chociażby tylko na wyższš karalnoœć, stanowi znamię czynu zabronionego, współdziałajšcy podlega odpowiedzialnoœci karnej przewidzianej za ten czyn zabroniony, gdy o tej okolicznoœci wiedział, chociażby go nie dotyczyła. W toku postępowania ustalono, że poseł Cezary Grabarczyk wiedział, iż funkcjonariusze Policji, prowadzšcy na jego wniosek postępowanie o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej, przekroczyli swoje uprawnienia i wystawili dokumenty potwierdzajšce odbycie i przebieg egzaminu, który faktycznie nie został przeprowadzony.

W ocenie Prokuratury Regionalnej w Katowicach w wyniku przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Postępowań Administracyjnych w Łodzi, z którymi współdziałał poseł Cezary Grabarczyk, uzyskał on, poza wymaganš procedurš, decyzję o pozwoleniu na posiadanie broni palnej, a następnie zakupił dwie jednostki broni palnej bojowej. Działanie to skierowane było przeciwko interesowi publicznemu. Posiadaczem broni palnej stała się bowiem osoba, która nie przeszła prawidłowej procedury przewidzianej prawem do jej uzyskania. Restrykcyjna procedura uzyskania pozwolenia na posiadanie broni palnej została zaœ stworzona przez ustawodawcę po to, by zapewnić i zagwarantować społeczeństwu, że osoby, które uzyskajš prawo do posiadania broni palnej, będš dawały pełnš gwarancję należytego dysponowania niebezpiecznym przedmiotem, którego użycie zawsze niesie za sobš szczególne ryzyko dla życia i zdrowia innych osób.

W przypadku posła Cezarego Grabarczyka w sposób bezprawny procedury te nie zostały dopełnione. W konsekwencji poseł Cezary Grabarczyk, posiadajšc dwie jednostki broni palnej bojowej, nie dawał gwarancji należytego i bezpiecznego dysponowania nimi. Co znamienne poseł Cezary Grabarczyk 7 grudnia 2015 roku, podczas ponownie przeprowadzonego egzaminu już zgodnie ze wszystkimi wymogami prawa, nie zaliczył pozytywnie jego częœci teoretycznej i nie został dopuszczony do częœci praktycznej.