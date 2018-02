Prokuratura popełniła plagiat? Ekspert w opinii dla Sejmu nie ma wątpliwości

Przedstawiajšc całe akapity prac znanych prawników jako swoje, prokuratura naruszyła zarówno ich osobiste, jak i majštkowe prawa autorskie – wynika z opinii prof. Ryszarda Markiewicza zamówionej przez Sejm.

Przypomnijmy, iż na poczštku lutego RMF FM ujawniło, iż obszerne fragmenty skierowanego do Sejmu wniosku prokuratury o zatrzymanie i aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego to żywcem przepisane fragmenty prac prof. Andrzeja Marka.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W grudniu 2017 roku Prokuratura Krajowa poinformowała w komunikacie, że Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji zamierza postawić Gawłowskiemu zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym.

Biuro Analiz Sejmowych na zlecenie wicemarszałek Sejmu, Małgorzaty Kidawy Błońskiej zamówiło dwie opinie w tej sprawie.

Kidawa Błońska chciała poznać odpowiedŸ na dwa pytania: czy prokuratura ma prawo cytowac? fragmenty cudzych prac naukowych i ekspertyz bez wskazania z?ródła i autora, oraz czy uz?ycie we wniosku o uchylenie immunitetu fragmentów komentarza do Kodeksu Karnego bez oznaczenia ich jako cytatów i wskazania autora narusza ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opinie zamówiono u dwojga specjalistów od prawa autorskiego. Jak podaje RMF FM, pierwsza dotarła już do Sejmu, jej autorem jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ryszard Markiewicz.

Wskazuje w niej jednoznacznie, że „przepisy prawa autorskiego (...) nie stanowiš podstawy dla instytucji państwowych, w szczególnoœci prokuratury, do wykorzystywania (cytowania) fragmentów cudzych prac naukowych i ekspertyz bez wskazania Ÿródła oraz autora".

- Co za tym idzie, prof. Markiewicz uznaje też, że niepodanie autorstwa utworów, częœciowo włšczonych do dokumentu prokuratury jest naruszeniem autorskiego prawa osobistego (prawa do autorstwa), oraz autorskiego prawa majštkowego – podaje RMF FM.