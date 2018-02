Stan „skrajnego umysłu” - sprawę IPN komentuje Marcin Piotr Kierwiński, poseł PO

To nie przypadek, że dzisiaj jesteœmy œwiadkami podpinania kwestii IPN pod problem roszczeń żydowskich œrodowisk za utracone po II Wojnie Œwiatowej mienie.

To prosty schemat: żydowska finansjera, zachłannoœć, osamotniona Polska, spisek. W tle ogromny majštek wyprowadzany z kraju. Zatem o to chodzi? Tak pisze m.in. Rafał Ziemkiewicz, powielajšc prostacki – co tu ukrywać – schemat myœlenia popłuczyn po przedwojennej endecji o głównych atawizmach polskiej historii.



To działanie jest służbš w Państwie PiS. Tym bardziej prawdziwš, że wreszcie ideologicznš. Dzisiaj dotychczasowi „niepokorni" publicyœci mogš już zrzucić swe maski i już w pełni identyfikować się z rzšdzšcymi. Poseł Kaczyński potrzebuje silnego emocjonalnego mandatu. Sięga zatem do otchłani piekła. Stworzenie kolejnego przerysowanego wroga ludu, pozwala władzy z PiS utrzymać wysoki poziom emocji i podtrzymać poziom poparcia dla rzšdu. Były nim już elity - bogaci, wykształceni, lekarze, sędziowie, Niemcy i Unia Europejska. Teraz jest to Żyd. Mroczne i straszne jest to, że ten motyw powraca dokładnie po pięćdziesięciu latach od wydarzeń marca roku 1968.

Ktoœ, kto wypuszcza tego dżina z butelki musi mieć œwiadomoœć reperkusji. A jednak. Senat nie zmienia w ustawie nawet przecinka. Konflikt z dnia na dzień eskaluje. Narodowcy chcš demonstrować przed ambasadš Izraela. Potulnie zwijajš jednak sztandary na pstryknięcie palców pisowskiego wojewody. Przypadek? Nie, to fakt. Widzimy, że tzw. ruch narodowy, to faktycznie przybudówka partii rzšdzšcej. Przybudówka, która ma bronić skrajnej prawej flanki polityki i nie dać na tym polu wyrosnšć żadnym podejrzanym grasantom. Bardem tej strony jest nie kto inny jak „publicysta" Rafał Ziemkiewicz. W odróżnieniu od studenckich lat nabiera odwagi walczšc z prochami pomordowanych. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jego życie wreszcie nabrało sensu. Oto wreszcie państwo sankcjonuje dwóch dotychczasowych największych wrogów Ziemkiewicza: Niemców i Żydów.

Do niedawna pisanina uprawiana przez Rafała A. Ziemkiewicza i jemu podobnych „niepokornych" publicystów prawej strony, odbierana była przez znacznš czeœć opinii publicznej oraz œrodowiska dziennikarskiego jako swoisty folklor. „Ziemkiewszczyzna", którš sam autor ustawiał w kontrze do znienawidzonej przez polskš skrajnš prawicę tzw. „Michnikowszczyzny", była w założeniu kijem wsadzanym w mrowisko – działanie to miało jeden cel: na tym konflikcie zbudować popularnoœć autora. I dopóki jej celem było samozadowolenie autora można było uznać tę twórczoœć za niegroŸnš i niskich lotów działalnoœć zarobkowš. Dziœ zespolona z nienawiœciš i skrajnš doktrynš państwa PiS zaczyna być groŸna i niebezpieczna.

Warto zatem poœwięcić kilka słów, by opisać stan „skrajnego umysłu". Tym bardziej, że ostatnie wydarzenia wręcz zachęcajš do postawienia ważnych pytań.

Rafał Ziemkiewicz nie buszuje w próżni. Jest sprytny. Gdy trzeba delikatnie atakuje PiS, gdy trzeba schlebia rzšdzšcym. Jest zawsze po stronie radykałów. Niekiedy epatuje nawet zdrowym rozsšdkiem. Za tš fasadš kryje się jednak system manipulowania odbiorcš, który ma jeden cel: przekonać jak najwięcej Polaków do nienawiœci. Nienawiœci, ponieważ publicystyka i medialna aktywnoœć Ziemkiewicza skupia się na tym właœnie pojęciu. Endecja miała dwóch wrogów: Żydów i Niemców. Jednego przyjaciela: Rosję.

Tak to właœnie wyglšda. Choć odległy jestem od przyklejania przedwojennych łatek do dzisiejszych czasów, to jednak Rafał Ziemkiewicz sam wielokrotnie podpowiadał swym zachowaniem, w którym kierunku zmierza jego polityczna sympatia. Nie dziwi także, że ta „sympatia" eksplodowała w ostatnich dniach z całš mocš. Żydzi, Niemcy. Wreszcie, kiedyœ „niepokorny" a dzisiaj pokorny sługa Państwa PiS, Rafał Ziemkiewicz ma dwóch swych wrogów na jednym talerzu. Ostro się z nimi rozprawia nie szczędzšc nienawiœci. Oto próbka jego myœli: - „Przez wiele lat przekonywałem rodaków, że powinniœmy Izrael wspierać. Dziœ przez paru głupich względnie chciwych parchów czuję się z tym jak palant", - „(W tandemie z Marcinem Wolskim): Wolski: -To nie były niemieckie ani polskie, tylko żydowskie obozy. Bo w końcu kto obsługiwał krematoria? „Publicysta" Rafał Ziemkiewicz: - No i kto w nich ginšł?" Pisanie, że to niesmaczne robienie sobie żartów z ofiar Holocaustu jest niczym. Ziemkiewiczowi chodzi o coœ innego. O nienawiœć. Doskonale wie, że nic nie jest tak bolesne dla kraju ofiar jakim jest Polska, dla potomków ofiar niż przypisywanie nam „współudziału" w niemieckich zbrodniach. Dusza Polaka musi buntować się, gdy słyszy takš tezę.

Tak to już u nas jest, że rozliczać się z własnš historiš nie umiemy. Wina leży tu nie tyle wœród obywateli co polityki historycznej. Gdybyœmy przez lata oswajali Polaków z rozsšdnš przecież narracjš, że w historii każdego narodu sš również ciemne plamy, dziœ Ziemkiewicz i jego nienawiœć byliby marginesem, marginesu. A tak stajš się forpocztš pisowskiego planu odcięcia Polski od Europy i cywilizowanego Œwiata. Nie starczyło straszenia Niemcami, Rosjš. Nie starczyło w Ziemkiewiczowskiej propagandzie lżenia Unii Europejskiej. Nie starczyło Donalda Tuska, Róży Thun, Janusza Lewandowskiego czy Grzegorza Schetyny. Nie starczyło Bandery i złych Litwinów. Trzeba było czegoœ więcej. Trzeba było wymyœlić Żyda. Najlepiej na tle Niemców i kwestii odszkodowań za utracone mienie.

Dzisiaj Państwo PiS wyraŸnie maszeruje w kierunku zbieżnym z „publicystykš" Rafała Ziemkiewicza. Wydaje się, że z barda Ziemkiewicz może wreszcie stać się wieszczem Państwa PiS. Dlatego tak ważne jest, by przeciwstawić się temu schematowi myœlenia, który cofa Polskę do najgorszych jej tradycji. Nowoczesny kraj w œrodku Europy nie może stawać w jednym szeregu z „czarnš sotniš". Tu nie ma miejsca na drwiny z pomordowanych.

Nie ma wštpliwoœci, że należy bronić dobrego imienia Polski. Że należy zwalczać opinie o systemowym współudziale Polaków w Holokauœcie. W wielu okupowanych lub sojuszniczych z Niemcami krajach współudział w Holocauœcie miał zwykle systemowy wymiar. To odróżnia je od Polski. We Francji były to m.in. obóz w Drancy czy gorliwe zaangażowanie rzšdu Petaina i francuskiej policji w łapankach na Żydów. Niderlandy dostarczyły dziesištek tysięcy fanatycznych ochotników do Wafen SS. Ukraińcy mieli SS Galizien i udział w nadzorze w ramach systemu obozów koncentracyjnych. Węgrzy Strzałokrzyżowców, Rumunii Żelaznš Gwardię. To ciemne karty w historii wielu narodów. Niemcy byli sprawcami Holocaustu. Precyzyjnie go obmyœlili i zrealizowali. Czego dowodem niech będš zeznania Eichmanna – rozkład jazdy „pocišgów œmierci" do tej pory budzi grozę swojš wyzutš z emocji profesjonalnš rutynš. Żydzi ginęli, bo otaczała ich anatema, obojętnoœć i bardzo często nienawiœć. Niestety, wraz „Ziemkiewszczyznš" demony powracajš. Może nie tyle mordy czy pogromy, ale system myœlenia, który w spiskowy sposób opisywał rzeczywistoœć. Dawał proste recepty każdemu. Wyszukał wroga na zamówienie. Czytelnego i jasno okreœlonego. Żydzi-Unia Europejska-Soros. Tragiczny trójkšt myœlenia o przyszłoœci Polski. PiS tylko na tym korzysta ustawiajšc na naszych przysłowiowych granicach kolejne barykady. Budujšc barykady w umysłach Polaków. Nie udało się zohydzić Unii Europejskiej, to może Izrael załatwi sprawę...???

PiS żeby funkcjonować potrzebuje wroga. Tak było zawsze. Teraz, by uzasadnić klęski w polityce międzynarodowej, by uzasadnić Polexit, by uzasadnić osamotnienie idzie już na całoœć. Efektem tych działań będzie Polska poza Uniš Europejskš i zamknięte grancie. Powrócš demony lat 80—tych. Gdzie wyjazd do „kapitalistycznej cywilizacji" był marzeniem. Pseudopublicysta Rafał Ziemkiewicz idzie w forpoczcie tych zmian. Choć tak naprawdę nie o niego samego tu chodzi. To jedynie pewien symbol rodzšcego się na naszych oczach nowego wzoru Polaka-Patrioty, którego prawdziwym celem jest zniszczenie szans własnego kraju. I z tego powodu ten – do niedawna marginalny ruch i jego dziwaczne poglšdy – należy zaczšć traktować niezwykle poważnie. Wprzęgnięto je bowiem w państwowš machinę propagandy i polityki.