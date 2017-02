Andrzej Tylman o zwolnieniu z aresztu Adama Z.

Sąd Okręgowy w Poznaniu podjął w poniedziałek decyzję o zwolnieniu z aresztu Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman.

Oświadczenie w tej sprawie wydał Andrzej Tylman, ojciec Ewy.

Oto jego treść:

Z dużym żalem przyjmuje decyzję sądu w sprawie Adama Z. Nie jestem w stanie uwierzyć, że śmierć mojej córki jest wynikiem przypadku, a cała odpowiedzialność oskarżonego ma polegać na rzekomym nieudzieleniu pomocy. Nie uwierzę w to nigdy, że Ewa z własnej woli czy przypadkowo znalazła się w Warcie i tam zakończyła swoje życie. Cały czas liczyłem na wyjaśnienie tej tragedii, ale dzisiaj wątpię, czy kiedykolwiek uda się dojść do prawdy. Zadaje sobie pytanie jak to możliwe, że mężczyzna oskarżony o zabójstwo mojej córki, będzie chodził na wolności, a to co się rozważa w ramach jego odpowiedzialności ma być nieudzieleniem pomocy. Nie ma na to mojej zgody. Nie spocznę jako ojciec dopóki nie wyjaśnię okoliczności śmierci mojej córki i nadal liczę, że państwo stanie na wysokości zadania i spowoduje, że osoba winna mojej córki poniesie karę.

Dzisiejszą decyzję uznaje jako porażkę wymiaru sprawiedliwości, nie wiem tylko czy sądu czy prokuratury.