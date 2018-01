Pedofile chcą skreślenia z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Pedofile chcš skreślenia z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 123RF

Pedofil z Podkarpacia złożył do sšdu wniosek o wykreœlenie go z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, ponieważ obawia się o swoje życie i zdrowie. To pierwszy taki przypadek.

Od 1 stycznia nazwiska i inne dane najgroŸniejszych gwałcicieli i pedofilów sš w pełni jawne. Zostały zamieszczone w internecie, w ogólnodostępnej częœci Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W częœci ogólnodostępnej znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób. To głównie pedofile, którzy dopuœcili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Poniżej dalsza częœć artykułu Tymczasem lokalny portal StaloweMiasto.pl informuje, że skazani przez sšd za krzywdzenie dzieci chcš by skreœlać ich z listy ministerialnej. Powodem sš szykany wobec nich, groŸby pobicia i œmierci. Pierwszym pedofilem, który uważa, że powinien być pod szczególnš ochronš jest mężczyzna z Nowej Dęby. Mateusz WylaŸ, bo o nim mowa, ledwo skończył 19 lat, gdy w 2010 roku brutalnie zgwałcił 10- letniego chłopca. Jak podaje portal, sprawcę zatrzymano, a sprawę gruntownie zbadano. Pedofil był badany przez biegłych, również przez znanego w Polsce seksuologa Lwa Starowicza, który stwierdził, że WylaŸ to pedofil ze skłonnoœciami sadystycznymi. Sšd Okręgowy w Tarnobrzegu skazał mężczyznę na 5,5 roku pozbawienia wolnoœci, ale po apelacji Sšd Okręgowy w Rzeszowie wyrok skrócił do lat 4. Po odbyciu kary, 25 listopada 2015 roku, mężczyzna trafił do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim gdzie przebywa do dziœ. Mateusz WylaŸ znalazł się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym). Jak ujawnia StaloweMiasto.pl, mężczyzna w tarnobrzeskim sšdzie złożył wniosek o wykreœlenie go z rejestru, ponieważ obawia się o swoje życie i zdrowie. 02.01.2018 Pierwsze skutki działania jawnego rejestru gwałcicie... 01.01.2018 Ministerstwo Sprawiedliwoœci: od 1 stycznia 2018 r. ... 30.09.2017 Rusza rejestr przestępców seksualnych

