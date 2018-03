PiS rozdaje pieniądze w terenie

Miliony na OSP, lokalne drogi i walkę ze smogiem – rzšd rozpoczšł kampanię samorzšdowš.

Minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro ogłosił właœnie, że uruchamia największe w historii dofinansowanie dla ochotniczych straży pożarnych. To m.in. ponad 100 mln zł na zakup sprzętu do ratowania życia (m.in. defibrylatorów). Pienišdze majš pochodzić z Funduszu Sprawiedliwoœci, na które wpływajš œrodki z nawišzek zapłaconych przez skazanych i z pracy więŸniów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Dotychczas œrodki na potrzeby OSP pochodziły przede wszystkim od firm ubezpieczeniowych (ok. 40 mln zł rocznie), dotacji MSWiA (od 35 do 40 mln zł rocznie) i samorzšdów. Pienišdze trafiały do zarzšdów wojewódzkich OSP. – W ubiegłym roku całkowicie nam te œrodki zabrano. Teraz dysponuje nimi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Co to dla nas zmienia? Że teraz trudniej otrzymać te fundusze, bo pienišdze idš do centrali, trzeba robić listy potrzeb i przetargi centralne – mówi Edward Kwidziński, dyrektor zarzšdu pomorskiej OSP. Co sšdzi o dofinansowaniu dla OSP z Funduszu Sprawiedliwoœci?

– Sprzętu mamy sporo, problemem jest brak młodych ludzi chętnych do służby i pieniędzy na przeszkolenia z ratownictwa – wskazuje dyrektor Kwidziński.

W Polsce funkcjonuje 16 tys. ochotniczych straży pożarnych, w których działa ponad 700 tys. ochotników. Od lat kieruje nimi prezes Waldemar Pawlak (PSL).

– To ewidentna kampania samorzšdowa Solidarnej Polski w formie politycznego rozdawnictwa – ocenia Marek Wójcik, poseł PO. O tym, jak dużš rangę nadano zakupom defibrylatorów i zestawów ratowniczych, œwiadczy fakt, że minister Ziobro powołał do tego specjalnego pełnomocnika Michała Wosia (do niedawna w randze wiceministra). To on osobiœcie jeŸdzi do wojewódzkich zarzšdów OSP i koordynuje składanie wniosków.

Nabór dla OSP kończy się we wrzeœniu – tuż na progu wyborów samorzšdowych, które odbędš się pod koniec paŸdziernika. – Tyle że PiS zmienił ustawy i niemożliwe jest dzielenie œrodków dla OSP według algorytmu, jaki obowišzywał. Teraz wprowadzono dzielenie pieniędzy centralne – wytyka Marek Sowa, poseł Nowoczesnej i były marszałek województwa małopolskiego.

Z drugiej jednak strony mazowiecki wojewoda nie wyraził zgody na to, by 4 maja na placu Piłsudskiego w Warszawie Zwišzek Ochotniczych Straży Pożarnych uhonorował jednostki, które majš ponad sto lat.

Opozycję bulwersuje także dotacja dla Polski lokalnej – 1,3 mld zł na wsparcie drogowej infrastruktury, jakš trzy dni temu ogłosił Mateusz Morawiecki pod hasłem: „To 500 mln zł więcej, niż zaplanowano w budżecie".

Premier na konferencji z wojewodami podkreœlał, że to pienišdze dla gmin i powiatów „dotychczas zaniedbywanych". Tyle tylko, że jak podkreœla opozycja, w cišgu dwóch lat rzšdów PiS najpierw zmniejszał Fundusz Drogowy po 200 mln zł na rok, by potem ogłosić, że nagle w roku wyborczym dosypuje ekstra pół miliarda. – To numer „na Janosika". Najpierw pozabierali, teraz udajš, że dajš więcej. Zwykłe robienie ludzi w balona – mówi poseł Sowa.

Samorzšdowcy jako element kampanii wyborczej odbierajš także rzšdowy program walki ze smogiem, ogłoszony w ubiegłym miesišcu. Rzšd chce przeznaczyć 750 mln zł na termomodernizację domów jednorodzinnych w 23 miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Dopiero od ich efektów uzależni kontynuację programu w innych polskich miastach borykajšcych się ze smogiem.

Z programu odpadło co najmniej dziesięć najbardziej zanieczyszczonych dużych miast Œlšska i Małopolski według WHO – m.in. Sosnowiec, Katowice, Gliwice, Zabrze czy Rybnik.

Pilotaż rzšdowego programu ruszy w małopolskiej Skawinie. – To propaganda. W Polsce mamy do wymiany 3 mln palenisk węglowych, a rzšd walczy ze smogiem, ocieplajšc ludziom domy. Nie chwali się, że zlikwidował dotacje w ramach programu KAWKA dla samorzšdów, zastępujšc go programami pożyczkowymi – wytyka były marszałek województwa małopolskiego.