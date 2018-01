PiS nadal przyciąga polityków

PO obawia się kolejnych strat, tym razem w Małopolsce.

Obóz Zjednoczonej Prawicy planuje w najbliższym czasie wzmocnienia, a opozycja obawia się dalszych transferów, zarówno na poziomie sejmowym, jak i samorzšdowym. „Sezon transferowy" w nowym roku rozpoczšł się od niespodziewanej deklaracji wicemarszałka Senatu Adama Bielana. W programie TVP Info „O co chodzi" Bielan stwierdził, że w 2018 roku obóz Zjednoczonej Prawicy czekajš wzmocnienia. Dopytywany przyznał tylko, że informacje o nich pojawiš się „wkrótce".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jednak deklaracja ta uruchomiła kolejnš falę spekulacji dotyczšcych tego, kto i kiedy zasili obóz władzy.

Kierunek Kukiz

Już na poczštku tego tygodnia pojawiły się informacje, że Klub Kukiz'15 może stracić kolejnych członków. Sugerował to m.in. poseł koła Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego, Adam Andruszkiewicz. – Uważam, że Klub Kukiz'15 będzie słabnšł w dalszym cišgu – powiedział we wtorek w telewizji wPolsce.pl

Jeden z polityków PiS w rozmowie z „Rzeczpospolitš" przyznaje, że dalsze osłabianie Kukiz'15 jest w ich szeroko pojętych planach, przede wszystkim w kontekœcie zbliżajšcych się wyborów samorzšdowych. Wynika to m.in. ze struktury całego ruchu Kukiz, która oparta jest na posłach i ich lokalnych zasobach. To oznacza, że każde odejœcie z sejmowego klubu odbija się na całej strukturze w terenie bardziej niż w przypadku partii politycznych.

Politycy Kukiz'15 mieli o swoich planach na 2018 rok i na wybory samorzšdowe rozmawiać na wyjazdowym posiedzeniu klubu w Ciechocinku, ale planowane na ten tydzień spotkanie zostało jednak odwołane. „Powód jest banalny – dziennikarze dowiedzieli się o miejscu planowanego spotkania, a spotkanie miało mieć charakter INTEGRACYJNY czyli... rozrywkowy" – napisał na Facebooku Kukiz.

Łowienie w terenie

Dalsze osłabienie Kukiz'15 to niejedyny kierunek planowanej ekspansji Zjednoczonej Prawicy. Możliwe sš kolejne wzmocnienia także w Klubie PiS, do którego np. niedawno przeszli dwaj senatorowie Platformy Obywatelskiej ze Œlšska. Transfery z PO mogš obejmować zarówno polityków na szczeblu ogólnokrajowym, jak i samorzšdowców.

W połowie grudnia Jarosław Gowin zapowiedział, że do jego ugrupowania trafiš nowi politycy, a rozmowy trwajš m.in. z przedstawicielami PO. Nasi rozmówcy z partii Grzegorza Schetyny twierdzš jednak, że jeœli one się pojawiš, to na szczeblu samorzšdowym.

Jednak przejœcie kilku czy kilkunastu znanych lokalnie polityków przed startem kampanii samorzšdowej i tak może mieć swoje konsekwencje dla regionalnego wyniku partii i atmosfery w niej. Najwięcej w PO mówi się o tym, że może w najbliższym czasie stracić samorzšdowców w Małopolsce, w tym kilka bardzo znanych nazwisk.

PO na poczštku roku straciła 12 lokalnych polityków z Terespola, w tym urzędujšcego burmistrza miasta Jacka Danieluka. Jak sam przyznał, dobrze współpracuje mu się z politykami PiS, w tym z wpływowym senatorem Grzegorzem Biereckim. To zapowiedŸ współpracy tych samorzšdowców z PiS.

Na konsekwencje transferów najbardziej narażony jest Klub PSL liczšcy 15 członków. Odejœcie choćby jednego z nich sprawiłoby, że klub przestałby istnieć. Ludowcy majš już jednak plan B. Kilka miesięcy temu pojawiły się informacje, że jeœli do takiej sytuacji dojdzie, to do Klubu PSL wejdš politycy koła Unii Europejskich Demokratów, czyli Jacek Protasiewicz, Michał Kamiński, Stefan Niesiołowski i Stanisław Huskowski – na zasadzie „federacji".

Wraca sprawa Gawłowskiego

Sytuacji PO nie ułatwia sprawa Stanisława Gawłowskiego, sekretarza partii. Prokuratura chce mu przedstawić pięć zarzutów, w tym korupcyjne. Gawłowski na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie przyznał, że nie będzie ukrywał się za immunitetem. Jednoczeœnie powiedział, że działania wobec niego to „brutalna" akcja polityczna inspirowana przez wiceprezesa PiS Joachima Brudzińskiego, która ma osłabić szanse Platformy na zwycięstwo na Pomorzu Zachodnim. – Czekamy na to, który region będzie uderzony, bo kolejny baron PiS nie będzie potrafił poradzić sobie ze swojš konkurencjš – powiedział na tej samej konferencji Sławomir Neumann. Brudziński odpowiedział szybko. – Jako żywo w 2014, jak i teraz nie miałem żadnego wpływu na prokuraturę. A kiedy sformułowano zarzuty? W 2014 r. – mówił.

Politycy PO, z którymi rozmawialiœmy, rzeczywiœcie spodziewajš się jednak, że będš podejmowane podobne akcje, by maksymalnie osłabić partię.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: michal.kolanko@rp.pl