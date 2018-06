Minister zdrowia: Gdyby Kaczyński nie został przyjęty do szpitala, stan jego zdrowia by zagrażał jego życiu Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Gdyby Jarosław Kaczyński nie został przyjęty do szpitala, to stan jego zdrowia by zagrażał jego życiu - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Prezes Prawa i Sprawiedliwości opuścił Wojskowy Instytut Medyczny w ostatni piątek. W placówce spędził ponad miesiąc.