Beata Mazurek do Guy'a Verhofstadta: Spotkamy się w sądzie

"Jeśli Europa nie zareaguje, niezależność Sądu Najwyższego w PL skończy się 3 lipca. Znacząca większość w PE apeluje do Komisji o zatrzymanie tego procesu poprzez zaangażowanie ETS. Polacy zbyt długo i ciężko walczyli o demokrację, abyśmy teraz mieli ich zawieść" - napisał dziś na Twitterze Guy Verhofstadt.

Szef frakcji liberalnej w Parlamencie Europejskim zamieścił w internecie treść listu, który został przekazany do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Podpisali się pod nim liderzy pięciu grup w europarlamencie.

Czytaj więcej: Szefowie pięciu frakcji PE chcą działania w sprawie Polski

Wczoraj Verhofstadt ?napisał na Twitterze, że w Europie funkcjonuje piąta kolumna. "Cheerleaderki Putina, która chcą zniszczyć Europę i liberalną demokrację". Wymienił w tym miejscu: Marine Le Pen, Geerta Wildersa, Nigela Farage'a, Viktora Orbana, Jarosława Kaczyńskiego i Matteo Salviniego.

Verhofstadt zarzucił wyżej wymienionym, że korzystają z pieniędzy Kremla.

Na tę wypowiedź zareagowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. "To, co Verhofstadt powiedział podczas wczorajszej debaty w Parlamencie Europejskim, to oburzające kłamstwo. Wszystkie nasze środki pochodzą z legalnych i jawnych źródeł. Z pewnością nie z kremla. Panie Verhofstadt, spotkamy się w sądzie" - napisała.

What @guyverhofstadt said during yesterday's debate in the European Parliament is an outrageous lie. All of our funds come from legitimate and transparent sources, and certainly not from Kremlin. Mr Verhofstadt, we'll see you in court! https://t.co/laWevwmdvH