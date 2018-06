Kuchciński wprowadził wymóg zielonych dokumentów

Marszałek Marek Kuchciński wprowadził nowe przepisy dotyczące zwoływania komisji sejmowych. Ich posiedzenia mogą się odbywać tylko za zgodą marszałka, a cała korespondencja ws. komisji ma się odbywać na drukach w kolorze zielonym - informuje "Fakt".

Jak donosi dziennik, o fakcie wprowadzenia przez Marka Kuchcińskiego nowych zarządzeń gazetę poinformowali sami posłowie PiS.

Prócz tego, że posiedzenia komisji mogą się odbywać tylko za zgodą marszałka, a wnioski o posiedzenia mają mieć kolor zielony, komisje mogą obradować wyłącznie w dniach, w których nie odbywają się posiedzenia plenarne.

Jak mówili "Faktowi" posłowie PiS, nowe zarządzenia nie były rozpatrywane na żadnym posiedzeniu plenarnym ani na żadnym posiedzeniu komisji.

Marszałek Kuchciński wprowadził je sam - twierdzą posłowie i zgodnie twierdzą, że takie decyzje zapadły dlatego, że ani marszałek Kuchciński, ani wicemarszałek Terlecki nie radzili sobie z harmonogramem i porządkiem obrad.

Informację o zielonym papierze, na którym mają powstawać dokumenty dotyczące komisji, potwierdza Bartosz Arłukowicz, który zdziwiony był kolorem przekazywanej mu korespondencji.

- Nawet zapytałem sekretarki: „ Co mi tu pani podaje, na zielonym papierze?”. A ona tłumaczy, że to nowe zarządzenie marszałka Marka Kuchcińskiego. Że jako szef komisji w sprawie komisji mam pisać do niego tylko na zielonych papierach - cytuje Arłukowicza "Fakt".

Polityk PO zamieścił tę informację również na Twitterze.

Piszę od 42 lat. Pisma różne piszę od 30 lat. Maturę pisałem na białym. Egzaminy na białym. Do Premiera pisałem na białym. Usprawiedliwienie na WF dla dziecka na białym. Od tygodnia piszę tylko na zielonym. Do Marsz Kuchcińskiego. Taki rozkaz marszałkowski. Polecenie po prostu. https://t.co/9UQ5H6arls — Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) 15 czerwca 2018

Poseł PSL Piotr Zgorzelski krytykuje zarządzenie, które jego zdaniem jest dowodem na "wygasanie polskiego parlamentaryzmu".

- Aby w ogóle zwołać komisję, trzeba zgody marszałka. A co z komisjami zwoływanymi specjalnie w trybie art.152, gdy można było wezwać rząd do tłumaczeń? (...) To była jedna z ostatnich broni opozycji - mówi i kwituje: - a już nie chcę mówić o zielonych papierach, bo i tak idziemy w stronę obłędu w tym Sejmie i można pytać o żółte papiery niektórych.