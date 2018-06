Podejrzliwy bliźniak przekształca naród. "New York Times" o Jarosławie Kaczyńskim

Na łamach amerykańskiego dziennika "New York Times" ukazał się artykuł o prezesie PiS Jarosławie Kaczyńskim. "Enigmatyczny człowiek działający głównie w cieniu" - opisuje autor materiału.

"New York Times" przypomina, że Jarosław Kaczyński ukrywał przed swoją matką informację o katastrofie smoleńskiej. Tłumaczył, że powrót prezydenta do kraju został opóźniony z powodu wybuchu wulkanu na Islandii. Specjalne w tym celu przygotowywał fałszywe gazety.

Rok po katastrofie Kaczyński w jednym z wywiadów powiedział, że były momenty, gdy sam zaczynał wierzyć w stworzoną przez siebie w historię, że jego brat żyje.

Amerykański dziennik dodaje, że osiem lat po katastrofie smoleńskiej jest czołowym politykiem w Polsce. "Jego partia Prawo i Sprawiedliwość ograniczyła swobody demokratyczne i osłabiła rządy prawa. PiS popycha kraj w coraz bardziej zaciekły spór z Unią Europejską".

Autor artykułu podkreśla, że konflikt z Warszawą to kolejne duże wyzwanie dla UE, która jest oblężona przez antyeuropejskie, populistyczne partie na całym kontynencie.

"Po śmieci brata Jarosław Kaczyński tworzy mitologię męczeństwa i pokrzywdzonego nacjonalizmu. Wykorzystuje tę narrację do zmiany kształtu polskiej tożsamości" - pisze "New York Times".

"Jego krytycy twierdzą, że wykorzystuje Smoleńsk jako argument do aresztowania wrogów politycznych przed wyborami w 2020 roku. Inni zastanawiają się, czy po prostu dręczy go cierpienie, zemsta oraz paranoja i pociąga za sobą kraj"

Dziennik opisuje również opinie sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że katastrofa smoleńska nie była przypadkowa. Wzmocniły się stare przekonania, że Rosja jest zagrożeniem ze wschodu, a Polska powinna zachować ostrożność wobec mocarstw zachodnich, które zdradziły Polskę w przeszłości.

"Gdy partia rządząca ogłasza, że suwerenność Polski jest zagrożono, dowodem jest płonący wrak w rosyjskim lesie".

"New York Times" przypomina również wybuch złości prezesa PiS w Sejmie, gdy mówił do posłów opozycji, że mają "zdradzieckie mordy".

"To był rzadki wybuch u człowieka, który woli sprawować władzę zza kulis. Zasiada w parlamencie, ale nie jest ani premierem, ani prezydentem. Nie używa poczty elektronicznej, nie nosi przy sobie telefonu komórkowego i portfela".

"Nigdy się nie ożenił, nie ma dzieci i mieszka samotnie z kotem. Jako przywódcy PiS jego władze jest niekwestionowana. Jeśli uważa, że ustawa musi zostać uchwalona, zazwyczaj jest uchwalana".

"Wiele osób twierdzi, że Kaczyński próbuje wykorzystać katastrofę smoleńską do przekształcenia pamięci historycznej i postawienia zmarłego brata w centrum marszu o wolność kraju, a siebie jako przywódcę prowadzącego do nowego rozdziały, co sam nazywa Czwartą Rzeczpospolitą".

"Za teoriami spiskowymi kryje się głęboko zakorzenione przekonanie, że gdy Polsce zakończył się komunizm, nie wyrzucono wszystkich osób, które pomagały komunistom utrzymać się u władzy".

"Kaczyński coraz bardziej oskarża Lecha Wałęsę o to, że był związany z komunistami (...), a to Lech Kaczyński był prawdziwym przywódcą Solidarności".