Pawłowicz: Celem UE jest obalenie rządu państwa chrześcijańskiego

Frans Timmermans to "osoba, której jedynym zadaniem jest wspieranie polskiej opozycji, walenie w polski rząd, grillowanie nas na szkodę naszą, zwłaszcza w okresie, kiedy ustala się środki finansowe, wywoływanie ataków na Polskę z każdej możliwej strony" - oceniła Krystyna Pawłowicz, posłanka PiS, komentując wizytę wiceszefa Komisji Europejskiej w Warszawie.

- Dziękuję za konstruktywne spotkanie. Jestem gotowy do współpracy z Mateuszem Morawieckim i jego rządem, by znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie - powiedział po poniedziałkowym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim Frans Timmermans. Obydwaj politycy po krótkiej rozmowie podziękowali sobie nawzajem za "konstruktywne rozmowy". Wspólny komunikat zapowiada dalsze prace nad polsko-unijnym kompromisem.

- Ja nie wierzę w dobre intencja pana Fransa Timmermansa, bo ileż razy można się spotykać - skomentowała rozmowy Krystyna Pawłowicz. - Pan Timmermans jest osobą skrajnie niekompetentną, niemającą wiedzy. To jest osoba, której jedynym zadaniem jest wspieranie polskiej opozycję, walenie w polski rząd, grillowanie nas na szkodę naszą, zwłaszcza w okresie, kiedy ustala się środki finansowe, wywoływanie ataków na Polskę z każdej możliwej strony. Nie ma żadnej innej oceny - stwierdziła polityk PiS w Radiu Maryja.

- Jedynym celem (Unii Europejskiej) jest obalenie rządu. Rządu narodowego, rządu państwa chrześcijańskiego, katolików i to jest nie do przyjęcia - dodała. - Mamy obecnie kilka otwartych frontów. Wszystkie kolejne jeśli się otwierają, to po pierwsze z inicjatywy polskiej opozycji, która nielegalnie za plecami polskiego rządu dogaduje się i knuje. Spiskuje z organami unijnymi. UE obarcza nie tylko polską opozycję i sędziów, ale obarcza również organy unijne, bo one doskonale wiedzą i spiskują za plecami legalnego polskiego rządu - przekonywała posłanka.