Czy poseł kupił prawo jazdy? Jest wniosek o uchylenie immunitetu

Adrian Grycuk [CC BY-SA 3.0 pl (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], via Wikimedia Commons

Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości Piotrowi Olszówce. Jak informuje "Dziennik Wschodni", to efekt śledztwa zamojskiej prokuratury ws. gangu, który w latach 2011-2015 handlował prawami jazdy.

- Skierowaliśmy właśnie wniosek o uchylenie przez marszałka Sejmu RP immunitetu poselskiego Piotrowi Olszówce. Przemawiała za tym całość zebranego w śledztwie materiału dowodowego - powiedział Jerzy Ziarkiewicz, szef Prokuratury Okręgowej w Zamościu, w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim".

Poniżej dalsza część artykułu

Według gazety, prokuratura chce postawić Olszówce zarzuty dotyczące uzyskania prawa jazdy kategorii C w zamian za łapówkę. Poseł w kwietniu 2016 roku, gdy plotki na ten temat wyciekły do mediów, zaprzeczał całej sprawie. - Te informacje to stek bzdur. Nie kupiłem prawa jazdy – mówił.

Prokuratura nie precyzuje jednak, w jaki sposób poseł jest związany ze sprawą. "Śledczy powołali biegłych grafologów, którzy zbadali podpisy widniejące na protokołach z egzaminu posła. Wniosek o uchylenie immunitetu wskazuje, że mogły one zostać sfałszowane" - pisze "Dziennik Wschodni".