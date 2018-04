Raport: Polska najszybciej w Europie zmierza do autorytaryzmu

Freedom House apeluje, by Unia Europejska i USA nie odpuszczały Warszawie. Polska najszybciej w Europie zmierza w stronę autorytaryzmu - ostrzega w raporcie.

W dorocznym raporcie Freedom House dotyczšcym swobód i stanu demokracji w krajach postkomunistycznych, "Nations in Transit", zauważa się, że w Polsce i na Węgrzech panuje tzw. gulaszowy komunizm - rodzaj realnego socjalizmu, ustroju panujšcego na Węgrzech za czasów Janosa Kadara.

Według autorów raportu obecne działania partii rzšdzšcej w Polsce sš rewolucjš.

"Partia nie tylko chce wybierać swoich sędziów i dać im nadzwyczajne uprawnienia, ale w istocie przejmuje aparat państwowy, działajšc z totalnš pogardš dla konstytucyjnych i parlamentarnych norm" - uważa cytowana przez Wirtualnš Polskę ekspertka Freedom House, Węgierka Zselyke Csaky.

Autorzy zauważajš, że przejęcie przez Prawo i Sprawiedliwoœć kontroli nad wymiarem sprawiedliwoœci, łamanie parlamentarnych procedur i nagonki na organizacje pozarzšdowe powodujš, że jakoœć polskie demokracji radykalnie spada.

Z tych powodów w tegorocznym raporcie obliczany przez FH współczynnik demokracji spadł w przypadku Polski o 0,32 pkt., co jest drugim największym spadkiem notowań jakiegokolwiek kraju.

Freedom House ostrzega Unię Europejskš i USA, że nie powinny "odpuœcić" wywierania presji na Polskę w kwestii praworzšdnoœci. Jak zauważa cytowana już Csaky, uruchomienie wobec Polski procedury z art. 7 Traktatu o UE to "punkt zwrotny w historii Unii", a jej wynik "fundamentalnie zdefiniuje naturę europejskiego projektu".

Mimo tych niekorzystnych opinii Freedom House status Polski wcišż okreœla jako "skonsolidowanš demokrację", choć, jak zauważajš eksperci organizacji, to właœnie Polska jest tym krajem w Europie, który najszybciej zdšża w kierunku autorytaryzmu.

Jednak jeszcze gorsza sytuacja panuje na Węgrzech, które straciły status "skonsolidowanej demokracji" i obecnie znajdujš się na poziomie demokracji "częœciowo skonsolidowanej". Węgry wraz z Polskš majš być pionierami tzw. demokracji nieliberalnej, modelu proklamowanego przez Viktora Orbana.

W modelu tym obywatele co prawda wcišż mogš protestować, organizować się w stowarzyszeniach, krytykować władzę w social mediach, publikować krytyczne artykuły, ale taka działalnoœć naraża ich na inspekcje czy ataki w prorzšdowych mediach, a nawet - na dyskryminację w zatrudnieniu w sytuacji, kiedy gospodarczš koniecznoœciš stajš się zwišzki z rzšdzšcš partiš.

"To, co premier Viktor Orban ogłosił 'demokracjš nieliberalnš' jest właœciwie powrotem do politycznych praktyk gulaszowego komunizmu, gdzie osobiste przeœladowania sš stosunkowo rzadkie, ale niezależne instytucje nie istniejš, a partia i państwo stanowiš jedno" - kwituje inny ekspert Freedom House Nate Schenkkan.