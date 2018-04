Antoni Macierewicz: Głosujący na Dudę nie spodziewali się tego

Antoni Macierewicz ponownie skomentował weto prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy degradacyjnej. - Można się zastanowić, czy nie powrócił on do formuły "grubej kreski" - powiedział były szef MON.

Przegłosowana przez Sejm i Senat, a zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa degradacyjna przewiduje możliwoœć pozbawienia stopni wojskowych członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Swoje stopnie mogš stracić również osoby, które w latach 1943-1990 swojš postawš "sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu".

Antoni Macierewicz powiedział w rozmowie z Telewizjš Republika, że do odrzucenia weta prezydenta potrzebna jest sejmowa większoœć kwalifikowana 3/5 głosów w obecnoœci co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Były szef MON podkreœlił, że w tej sprawie ważna będzie postawa polityków PSL i PO.

- Chciałbym podkreœlić, że chociaż to jest historia całego narodu polskiego i los całego narodu polskiego, to sprawa w szczególnoœci dotyczy wojska i jego morale. To morale zostało w ten sposób zakwestionowane można powiedzieć: do samego dna - mówił Macierewicz.

- Wydaje mi się, że mało kto ze œrodowiska obozu patriotycznego zdawał sobie sprawę, bardzo długo, że głosujšc na pana prezydenta Andrzeja Dudę, głosuje za właœnie takim postawieniem sprawy zwišzanej z wojskiem, odpowiedzialnoœciš za okupację sowiecka i sposobem wyjœcia z tej okupacji - dodał.

Byłego ministra obrony zapytano również, czy osoby decydujšce się na poparcie Andrzeja Dudy w wyborach popełniły błšd, odpowiedział, że nie chce w tej chwili formułować takich teorii.

- Niewštpliwie była sekwencja wydarzeń, bo niewštpliwie jest to zwieńczenie, a może jeszcze nie zwieńczenie, bo jest pytanie czy możemy się spodziewać kolejnych kroków, może to nie jest koniec - ocenił.