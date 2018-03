Prezes PiS zapowiada termin kontrofensywy

Po 15 kwietnia – wtedy ma ruszyć objazd polityków PiS po całej Polsce.

To deklaracja, którš miał złożyć prezes PiS Jarosław Kaczyński w przemówieniu, które wygłosił z okazji wielkanocnego spotkania z posłami PiS – dowiaduje się „Rzeczpospolita”.

Spotkanie odbyło się w œrodę wieczorem w Sejmie. O planowanym objeŸdzie, który będzie częœciš przygotowań do właœciwej fazy kampanii samorzšdowej pisała już wielokrotnie „Rzeczpospolita”.



Jak relacjonujš nasi rozmówcy z klubu PiS, Jarosław Kaczyński potwierdził też parlamentarzystom, ze 10 kwietnia zostanie uroczyœcie odsłonięty pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Lider Prawa i Sprawiedliwoœci miał też powiedzieć – odnoszšc się do sytuacji politycznej – że PiS może przegrać tylko sam ze sobš. Politycy PiS informowali, że Kaczyński był w ostatnich dniach przeziębiony. Wystšpienie na spotkaniu PiS to pierwsze tego typu publiczne pojawienie się lidera PiS od kilku dni.