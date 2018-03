Marek Jurek: Polska potrzebuje innej prawicy, choć należy szanować szeroki mandat PiS

- To jest takie w stylu starych tradycji Porozumienia Centrum. Jeszcze niedawno Jarosław Kaczyński powiedział, że jeszcze raz popierałby (Lecha) Wałęsę na prezydenta i jeszcze raz wolałby (Aleksandra) Kwaœniewskiego od Wałęsy - powiedział europoseł Marek Jurek z Prawicy RP, komentujšc zapowiedzianš w czwartek przez posła PiS Marka Asta publikację "zaległych" wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Prawo i Sprawiedliwoœć jest gotowe złagodzić niektóre zmiany w systemie sšdownictwa, aby zakończyć z Brukselš spór o praworzšdnoœć. PiS złożył też projekt ustawy, zakładajšcy opublikowanie trzech dotychczas niepublikowanych wyroków wydanych przez Trybunał Konstytucyjny, działajšcy jeszcze pod przewodnictwem Andrzeja Rzeplińskiego.

- W zasadzie z punktu widzenia formalno-prawnego ta publikacja też nie będzie miała jakiegokolwiek znaczenia - mówił w czwartek poseł PiS Marek Ast, zaznaczajšc, że to gest rzšdu w kierunku żšdań Komisji Europejskiej.

- To jest takie w stylu starych tradycji Porozumienia Centrum - ocenił ruch PiS europoseł Marek Jurek. - Jeszcze niedawno Jarosław Kaczyński powiedział, że jeszcze raz popierałby (Lecha) Wałęsę na prezydenta i jeszcze raz wolałby (Aleksandra) Kwaœniewskiego od Wałęsy - wyjaœniał.

- Trzeba po prostu być w grze - do przodu, do tyłu, tylko pytanie, co z tego wynika - zastanawiał się polityk w Polsat News.

Co zdaniem Jurka wynika z decyzji PiS? - Że Polska potrzebuje innej prawicy, która będzie republikańska, będzie mieć zaufanie do społeczeństwa, która będzie przede wszystkim traktować politykę poważnie - odpowiedział.

- Oczywiœcie Prawo i Sprawiedliwoœć ma swoich zwolenników i należy szanować szeroki mandat tej partii. Ale to wcale nie znaczy, że my mamy przez dwa-trzy lata zajmować się tymi wszystkimi awanturami wokół systemu sšdownictwa, w imię których bardzo często się potem mówi, że nie można robić innych rzeczy, a na koniec się okazuje, że chodzi o to, że "show must go on", żeby bez przerwy coœ się działo - komentował Marek Jurek.